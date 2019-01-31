31.01.2019 | 18:12

С 1 марта узаконить индивидуальное жилье или садовый дом будет гораздо сложнее. Объект признают самовольной постройкой, и, чтобы его зарегистрировать, потребуется куча бумаг и различных экспертиз.

«При наличии всех правоустанавливающих документов на земельный участок, техплана на построенный садовый дом и при условии, что действительно при строительстве все нормы и технические регламенты соблюдены, - в этом случае суд может принять решение об узаконивании данного объекта», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

Пока же гражданам достаточно отправить уведомление в администрацию об уже существующем доме, а также сообщить о начале или окончании строительства объекта недвижимости.

«Мы не требуем ни градплан, ни технический план, ни выписку из реестра (это мы сами можем заказать) - только уведомление, паспортные данные и правоустанавливающие документы на земельный участок. Вся дальнейшая процедура, если действительно там объект можно размещать, проводится администрацией», - добавил Магомед Агамагомедов.

С начала года в МУП «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации» поступило всего 150 таких заявлений. Если брать в расчет, что на территории Пензы расположено свыше 200 садоводческих некоммерческих товариществ, то цифра получается ничтожно маленькой. Удивляет чиновников и пассивность тех пензенцев, которые давно мечтали перевести свою дачную постройку в разряд полноценных объектов недвижимости.

«Законодатель разрешил размещать на таких участках жилые дома. Сейчас, в принципе, что жилой дом, что садовый дом можно до 1 марта у нас зарегистрировать в упрощенном порядке по декларации. Вплоть до того, что жилой дом можно зарегистрировать», - отметил директор МУП «ОГСАГиТИ» Андрей Першин.

В ближайшие дни во всех районных администрациях пройдут встречи с руководителями садовых товариществ.