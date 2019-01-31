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Общество | Пензенцев призывают узаконить индивидуальное жилье

31.01.2019|18:12
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С 1 марта узаконить индивидуальное жилье или садовый дом будет гораздо сложнее. Объект признают самовольной постройкой, и, чтобы его зарегистрировать, потребуется куча бумаг и различных экспертиз.

«При наличии всех правоустанавливающих документов на земельный участок, техплана на построенный садовый дом и при условии, что действительно при строительстве все нормы и технические регламенты соблюдены, - в этом случае суд может принять решение об узаконивании данного объекта», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

Пока же гражданам достаточно отправить уведомление в администрацию об уже существующем доме, а также сообщить о начале или окончании строительства объекта недвижимости.

«Мы не требуем ни градплан, ни технический план, ни выписку из реестра (это мы сами можем заказать) - только уведомление, паспортные данные и правоустанавливающие документы на земельный участок. Вся дальнейшая процедура, если действительно там объект можно размещать, проводится администрацией», - добавил Магомед Агамагомедов.

С начала года в МУП «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации» поступило всего 150 таких заявлений. Если брать в расчет, что на территории Пензы расположено свыше 200 садоводческих некоммерческих товариществ, то цифра получается ничтожно маленькой. Удивляет чиновников и пассивность тех пензенцев, которые давно мечтали перевести свою дачную постройку в разряд полноценных объектов недвижимости.

«Законодатель разрешил размещать на таких участках жилые дома. Сейчас, в принципе, что жилой дом, что садовый дом можно до 1 марта у нас зарегистрировать в упрощенном порядке по декларации. Вплоть до того, что жилой дом можно зарегистрировать», - отметил директор МУП «ОГСАГиТИ» Андрей Першин.

В ближайшие дни во всех районных администрациях пройдут встречи с руководителями садовых товариществ.

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Гость|31.01.2019 18:48|

А потом влупим вам налоги по полно.Да?

Гость|31.01.2019 19:02|

У многих дачный дом это нифига не индивидуальное жильё, а садовый ЛЕТНИЙ домик разной степени паршивости и ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 50 КВ.М.. И теперь чинки за каким то хреном заставляют граждан составлять на эти дачные курятники ТЕХПЛАН. Зимой. Да туда даже если бы и хотел кто проехать снега метра по 2. Задрали уже своими нововведениями.

Гость|31.01.2019 19:12|

отсюдова проще сбежать из этой Пензенской области

Гость|31.01.2019 19:13|

Чиновники наши,как всегда постарались для себя.Сегодня узнал, что за вывоз мусора они окончательно утвердили: в многоквартирном доме будем платить -3,11 руб.с кв.м.,а в частном секторе-70-80 руб.с человека.Вот посчитайте коттедж чиновника на 300 кв.м в нём живёт 3 человека,то чиновник заплатит 210 рублей.И семья из 3 человек живущая в квартире площадью 70 кв.м заплатит тоже 210 рублей.Ребята вы там не охренели.Когда и себе делайте с кв.метра.Почему то другие области выбрали оплату с человека,что в частном секторе,что в многоквартирном доме.

Гость|31.01.2019 19:18|

отсюдова проще сбежать из этой Пензенской области

зарплат ы кот наплакал

рабочих мест новых тю тю

выходите чистить снег

лапаты купите в магазине

выходите убирать мусор на субботник, воскресник

грабли , метлы купите в магазине

жратва в магазинах сплошь и рядом пальмовое масло

водяра вонючее пойло

пиво мыльная газировка после которого башка бобо

Гость|31.01.2019 19:25|

Правтильство говорило ,что узаконит дачный домик можно до конца года,а унас до 1 марта,без мата нельзя сказать.

Гость|31.01.2019 19:43|

кому они нужны энти дачи

скоро на Марс полетят тама картофан высадят

Гость|31.01.2019 20:13|

Хотели,так Романова не разрешает.

Имя: Гость
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