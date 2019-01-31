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Общество | Пензенскому предпринимателю запретили выезжать из России за долги

31.01.2019|10:28
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Жителю Пензы на время запретили выезжать за границу по требованию инспекции Федеральной налоговой службы РФ по Октябрьскому району.

Мужчина является индивидуальным предпринимателем и плательщиком единого налога, вносимого по упрощенной системе.

«Согласно представленной декларации сумма, подлежащая уплате в бюджет, составила 45 880 рублей, которая оплачена не в полном объеме, остаток задолженности составляет 30 331 рубль 4 копейки.

В установленные законом сроки заявленная сумма налога не уплачена, что послужило основанием для начисления пеней в сумме 5 833 рубля 74 копейки», - сообщили в Октябрьском районном суде.

ИФНС вынесла постановление о взыскании недоимки за счет имущества пензенца и обратилась в суд с требованием установить плательщику временное ограничение на выезд из страны, пока тот не внесет 36 164 рубля 78 копеек.

Служители Фемиды встали на сторону налоговой и удовлетворили требование.

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Гость|31.01.2019 10:45|

Налоговая сама взялась за взыскание долгов... Похож поняли что приставы на это не способны уже))))

Имя: Гость
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