31.01.2019 | 10:28

Жителю Пензы на время запретили выезжать за границу по требованию инспекции Федеральной налоговой службы РФ по Октябрьскому району.

Мужчина является индивидуальным предпринимателем и плательщиком единого налога, вносимого по упрощенной системе.

«Согласно представленной декларации сумма, подлежащая уплате в бюджет, составила 45 880 рублей, которая оплачена не в полном объеме, остаток задолженности составляет 30 331 рубль 4 копейки.

В установленные законом сроки заявленная сумма налога не уплачена, что послужило основанием для начисления пеней в сумме 5 833 рубля 74 копейки», - сообщили в Октябрьском районном суде.

ИФНС вынесла постановление о взыскании недоимки за счет имущества пензенца и обратилась в суд с требованием установить плательщику временное ограничение на выезд из страны, пока тот не внесет 36 164 рубля 78 копеек.

Служители Фемиды встали на сторону налоговой и удовлетворили требование.