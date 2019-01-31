31.01.2019 | 17:25

Пока только на иллюстрациях можно увидеть, как будет выглядеть новое здание пензенского аэропорта. Есть вид с привокзальной площади и план сверху. Намечена и зона прилета с пунктом выдачи багажа, которого пока нет.

Уже через месяц-полтора станет ясно, прошла ли экспертизу проектно-сметная документация на строительство объекта. Место для него определили.

«Вот от забора где-то 15 метров и строго на восток, привокзальная площадь, с площади выход на кольцо общественного транспорта - это уже утвержденный план», - рассказал директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

Вопрос о необходимости строительства здания нового аэровокзала обсуждался на встрече в Совете Федерации, где проходили дни Пензенской области. Зампред областного правительства Валерий Беспалов говорит, что сенаторы выступают за развитие транспортной инфраструктуры, в том числе и воздушных гаваней.

«В идеале найти (по крайней мере, поискать) частного инвестора, потому что государство, как правило, финансирует лишь строительство взлетно-посадочных полос и соответствующего оборудования. Здание аэровокзала - это вопрос субъекта Российской Федерации и частных компаний», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

В феврале в Сочи пройдет форум, на котором, возможно, состоится встреча с потенциальными инвесторами. Если проект строительства аэровокзала никого не заинтересует, то регион будет готовить документы для включения его в федеральную программу.

Новый аэровокзал позволит увеличить пропускную способность почти вдвое. В 2018 году перевезли 181 586 пассажиров. Что же касается действующего аэропорта, то на здание уже есть виды.

«Планируем его перепрофилировать. Если получим разрешение на открытие международного сектора, то будем перепрофилировать под международный сектор», - добавил Юрий Осколков.

Но это не означает, что уже скоро из Пензы можно будет отправиться в Дубай или, к примеру, Анталью. Основная задача - увеличить количество внутренних рейсов.