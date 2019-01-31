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Общество | Вопрос строительства нового аэровокзала в Пензе обсудили в Совфеде

31.01.2019|17:25
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Пока только на иллюстрациях можно увидеть, как будет выглядеть новое здание пензенского аэропорта. Есть вид с привокзальной площади и план сверху. Намечена и зона прилета с пунктом выдачи багажа, которого пока нет.

Уже через месяц-полтора станет ясно, прошла ли экспертизу проектно-сметная документация на строительство объекта. Место для него определили.

«Вот от забора где-то 15 метров и строго на восток, привокзальная площадь, с площади выход на кольцо общественного транспорта - это уже утвержденный план», - рассказал директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

Вопрос о необходимости строительства здания нового аэровокзала обсуждался на встрече в Совете Федерации, где проходили дни Пензенской области. Зампред областного правительства Валерий Беспалов говорит, что сенаторы выступают за развитие транспортной инфраструктуры, в том числе и воздушных гаваней.

«В идеале найти (по крайней мере, поискать) частного инвестора, потому что государство, как правило, финансирует лишь строительство взлетно-посадочных полос и соответствующего оборудования. Здание аэровокзала - это вопрос субъекта Российской Федерации и частных компаний», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

В феврале в Сочи пройдет форум, на котором, возможно, состоится встреча с потенциальными инвесторами. Если проект строительства аэровокзала никого не заинтересует, то регион будет готовить документы для включения его в федеральную программу.

Новый аэровокзал позволит увеличить пропускную способность почти вдвое. В 2018 году перевезли 181 586 пассажиров. Что же касается действующего аэропорта, то на здание уже есть виды.

«Планируем его перепрофилировать. Если получим разрешение на открытие международного сектора, то будем перепрофилировать под международный сектор», - добавил Юрий Осколков.

Но это не означает, что уже скоро из Пензы можно будет отправиться в Дубай или, к примеру, Анталью. Основная задача - увеличить количество внутренних рейсов.

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Гость|31.01.2019 18:47|

Кому он нуже,детские санатории восстановлений не подлежат,зачем это аэропорт нужен,одни кукурузники летают.

Гость|31.01.2019 18:53|

В Магадан спец.рейсы будут.

Гость|31.01.2019 18:54|

Гость писал(a):

Кому он нуже,детские санатории восстановлений не подлежат,зачем это
А зачем нужны детские санатории? Дети не взрослые, устать не усперли ещё, оттдыхать не зачем.

Гость|31.01.2019 19:26|

Хватит смешить!поднимите больницы.

Гость|31.01.2019 19:30|

Гость писал(a):

Хватит смешить!поднимите больницы.
Мне больницы не нужны. Совсем.

Гость|31.01.2019 19:44|

АВТОВОКЗАЛ, более важен простым гражданам, но его не построят!!

Гость|31.01.2019 19:58|

Странно-при Советах полный перрон самолетов,каждые 15 мин рейс. И аэровокзала хватало. Теперь на перроне тишина и поземка метет, захотели строить дворец... Где логика,Осколков?

Гость|31.01.2019 20:11|

Нах!?

Гость|31.01.2019 20:13|

Иван хватить Уже!!!!!!!!!!!!!!!

Имя: Гость
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