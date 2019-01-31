Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|31 янв 2019|20:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Ясно |
  75.20  |  $  65.36
 

Общество | На пензенском роллердроме устроили «Зимний переполох»

31.01.2019|17:07
Печать

«Зимний переполох» - организовали на пензенском роллердроме. Детей и их родителей учили фигурному катанию на коньках, хотя некоторые юные участники этого мастер-класса и сами были не прочь блеснуть своими знаниями основных элементов.

«Ванвил, хил-той: ванвил - это ездить на переднем или заднем колесе, а хил-той - на переднем и на заднем», - пояснила участница праздника София Волкова.

Всего же на коньки встало около 50 человек. В 2019 году праздник решили объединить с популярными зимними видами спорта.

«Переложить их, условно говоря, на ролики. То есть если это слалом - у нас полоса препятствий, если это фигурное катание - значит, это фигурное катание на роликах, если это хоккей, повторюсь, - на роликах», - отметила начальник культурно-массового отдела ПКиО «Комсомольский» Евгения Аброськина.

Организаторы «Зимнего переполоха» удивили собравшихся и призами. Всех участников мероприятия ждало мороженое.

Несмотря на то, что на календаре январь, мальчишки и девчонки обрадовались холодному лакомству. Они рьяно боролись за пломбир в стаканчиках.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 