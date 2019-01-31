31.01.2019 | 17:07

«Зимний переполох» - организовали на пензенском роллердроме. Детей и их родителей учили фигурному катанию на коньках, хотя некоторые юные участники этого мастер-класса и сами были не прочь блеснуть своими знаниями основных элементов.

«Ванвил, хил-той: ванвил - это ездить на переднем или заднем колесе, а хил-той - на переднем и на заднем», - пояснила участница праздника София Волкова.

Всего же на коньки встало около 50 человек. В 2019 году праздник решили объединить с популярными зимними видами спорта.

«Переложить их, условно говоря, на ролики. То есть если это слалом - у нас полоса препятствий, если это фигурное катание - значит, это фигурное катание на роликах, если это хоккей, повторюсь, - на роликах», - отметила начальник культурно-массового отдела ПКиО «Комсомольский» Евгения Аброськина.

Организаторы «Зимнего переполоха» удивили собравшихся и призами. Всех участников мероприятия ждало мороженое.

Несмотря на то, что на календаре январь, мальчишки и девчонки обрадовались холодному лакомству. Они рьяно боролись за пломбир в стаканчиках.