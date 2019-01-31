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Общество | Мошенники шантажируют пензенских бизнесменов от имени Роспотребнадзора

31.01.2019|09:20
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В Пензенской области участились случаи, когда мошенники действуют под видом сотрудников регионального управления Роспотребнадзора.

Подобные инциденты уже регистрировались в 2018 году, и теперь ситуация повторяется. Аферисты звонят предпринимателям по телефону и сообщают о грядущей внеплановой проверке с отбором проб продукции и взятием смывов.

Затем мошенники просят оказать финансовую помощь, например на благотворительные цели, предлагают купить различные дезинфекционные средства или печатную продукцию для уголка потребителя. В случае отказа «сотрудники Роспотребнадзора» грозят крупными штрафами и даже приостановлением деятельности предприятия. Если же коммерсант соглашается, ему обещают не проводить проверку вовсе.

«Просим проявлять бдительность и иметь в виду, что сотрудники Управления Роспотребнадзора по Пензенской области не занимаются реализацией каких-либо препаратов и сбором финансовых средств», - обратились к гражданам в пресс-службе ведомства.

Кроме того, настоящие инспекторы обязаны заранее ознакомить предпринимателя с распоряжением о проведении проверки и предъявить служебное удостоверение.

При возникновении подобных ситуаций гражданам, подвергшимся шантажу такого рода, настоятельно рекомендуют обращаться в правоохранительные органы и сообщать о случившемся в управление по телефону 8(8412) 66-09-48.

Также в Пензенской области были случаи, когда мошенники представлялись руководителям организаций сотрудниками прокуратуры и под угрозой проверки занимались вымогательством.

Кроме того, ранее на электронную почту пензенцев поступали мошеннические письма со ссылкой на вредоносный код от имени Федеральной службы судебных приставов о якобы имеющейся задолженности.

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Гость|31.01.2019 09:52|

Ну роспотреб то спит. Надо кому-то работать.

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