31.01.2019 | 12:52

С 1 февраля на 4,3% увеличится ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) - самая массовая социальная выплата в стране. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Пензенской области.

Размер индексации определен исходя из роста потребительских цен в прошлом году (104,3%). В 2018-м ЕДВ выросли на 2,5%.

В Пензенской области ЕДВ получают 128 344 федеральных льготника. Это ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды, «чернобыльцы». Также среди получателей выплаты насчитывается 14 членов семей умерших Героев Советского Союза, России и полных кавалеров ордена Славы, 5 Героев Социалистического Труда, 2 полных кавалера ордена Трудовой Славы.

В 2019 году на выплату всех видов ежемесячных выплат запланировано 3,5 млрд рублей.

Также на 4,3% проиндексирован набор социальных услуг, входящий в состав ЕДВ. Льготники могут выбирать между получением соцуслуг в натуральной форме или в денежном эквиваленте (полностью или частично).

С 1 февраля стоимость набора соцуслуг составит 1 121 руб. 42 коп. в месяц. В эту сумму входят лекарства (863 руб. 75 коп.), путевка на лечение (133 руб. 62 коп.) и бесплатный проезд на пригородном поезде, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (124 руб. 05 коп.).