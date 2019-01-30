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Общество | В Земетчине 40-летняя мать задолжала двум дочерям 100 тысяч рублей

30.01.2019|10:01
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40-летнюю жительницу р. п. Земетчино наказали за уклонение от уплаты алиментов двум дочерям 12 и 9 лет. Женщина задолжала им 100 тысяч рублей.

С 2017 года по решению суда сельчанка, ограниченная в родительских правах, должна была отдавать своим детям треть заработка ежемесячно вплоть до их совершеннолетия. Однако исполнять свои обязательства она не торопилась.

За неуплату средств на содержание дочерей пристав составил протокол, с которым обратился в суд. Женщина признала свою вину, пообещала устроиться на работу и погасить долг.

«Теперь ей предстоит отбыть наказание - провести 100 часов за обязательными работами. Дальнейшее уклонение может повлечь уголовную ответственность по ч. 1 ст. 157 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 1 года», - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.

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Гость|30.01.2019 10:28|

Разве-это мать?Стерилизовать таких нужно!Мать сама кусок не сьест лишь бы дети сыты,одеты и обуты были!Дать им образование!

Гость|30.01.2019 10:33|

Яжматьтвою.

Имя: Гость
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