Пензенское информационное агентство|18+|Среда|30 янв 2019|14:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-9oC
-8oC
Завтра | Снег |
  75.57  |  $  66.10
 

Общество | В Пензенской области до конца 2019 года расчистят два водоема

30.01.2019|14:15
Печать

В 2019 году завершится расчистка реки Колышлей и ложа пруда на реке Труев в Пензенской области. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

Реку Колышлей чистят от деревни Карауловки до села Сущевка Колышлейского района - 6,205 км. Пруд на Труеве располагается у санатория «Надежда» Кузнецкого района - 1,035 км.

«Основанием для отбора объектов в федеральный проект послужило то, что река Колышлей является источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населенных пунктов, а река Труев активно используется в рекреационных целях как местными жителями, так и посетителями санатория», - пояснили в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Работы стартовали в 2017 (Колышлей) и 2018 (пруд) годах.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 