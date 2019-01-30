30.01.2019 | 14:15

В 2019 году завершится расчистка реки Колышлей и ложа пруда на реке Труев в Пензенской области. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

Реку Колышлей чистят от деревни Карауловки до села Сущевка Колышлейского района - 6,205 км. Пруд на Труеве располагается у санатория «Надежда» Кузнецкого района - 1,035 км.

«Основанием для отбора объектов в федеральный проект послужило то, что река Колышлей является источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населенных пунктов, а река Труев активно используется в рекреационных целях как местными жителями, так и посетителями санатория», - пояснили в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Работы стартовали в 2017 (Колышлей) и 2018 (пруд) годах.