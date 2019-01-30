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Общество | В Пензе во льду на Суре наблюдаются промоины

30.01.2019|15:15
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В среду, 30 января, сотрудники пензенского управления по делам ГОЧС провели очередной рейд по обследованию состояния льда на Суре. Также они выявляли новые места выхода людей на лед и проверяли наличие знаков безопасности «Переход (переезд) по льду запрещен».

Как выяснилось, толщина льда на Суре у берега составляет 15-25 см, ближе к центру - 3-7 см.

Становление льда на реке не завершено, на некоторых участках его вообще нет, так как из-за быстрого течения вода не замерзает.

«В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно звоните по телефону 112», - напомнили в пресс-службе администрации Пензы.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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Гость|30.01.2019 15:40|

Ну и нечего там лазить

Имя: Гость
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