30.01.2019 | 16:03

Обеспечению законности и правопорядка было посвящено расширенное заседание коллегии прокуратуры области, на котором подвели итоги работы надзорного органа в прошедшем году. Наталья Канцерова отметила, что есть много положительных результатов.

«Существенно снизился размер зарплатного долга, задолженности по исполненным государственным муниципальным контрактам, на треть сократилось число аварийных отключений подачи коммунальных ресурсов, выработан механизм достройки проблемных объектов долевого строительства и уже начаты строительные работы, тревожными кнопками оборудованы все образовательные организации области», - сообщила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

Эффективной продолжает оставаться борьба с незаконным распространением наркотиков. Более пяти тысяч нарушений было выявлено прокурорами в сфере охраны прав детей.

Также отмечено тесное взаимодействие надзорного органа с исполнительной властью региона. Особое беспокойство в правительстве области вызывает, пожалуй, самый распространенный вид преступлений последнего времени.

«Сейчас по всей стране фиксируется увеличение числа случаев мошенничества, и наш регион не исключение. Дополнительные меры правительства направлены на профилактику совершения мошеннических действий, активно ведется работа комиссии штабов народных дружин. По итогам заседания имеется ряд решений по большему информированию населения о преступлениях данного вида», - отметил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

В чем помогают и СМИ - от имени Генерального прокурора Российской Федерации Наталья Канцерова вручила грамоту журналисту 11 канала Екатерине Воробьевой.

Благодарственное письмо прокурора области за вклад в укрепление законности и правопорядка было вручено журналисту 11 канала Александру Сботову.