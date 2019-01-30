30.01.2019 | 17:22

В среду, 30 января, мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил дворец спорта «Рубин», который губернатор Иван Белозерцев поручил утеплить, получив жалобу от жителя областного центра.

«В отличие от помещений, где проходят занятия по футболу и борьбе, в легкоатлетическом манеже температура воздуха не комфортна для пребывания. При этом система отопления функционирует в штатном режиме – батареи горячие», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Директор ДС «Рубин» Михаил Ревунов пояснил, что причиной тому - витражная конструкция, заменяющая одну из стен.

«Надо выявить, где происходят потери тепла. Подготовить техническое задание для подготовки проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания», – заявил Виктор Кувайцев.

Он дал задание провести обследование помещения с помощью тепловизора, проверив состояние торцевой стены, рассмотреть возможность ее утепления и замены витражей, а также перевода ДС «Рубин» на модульную котельную.

14 января губернатор поручил Виктору Кувайцеву до 1 марта представить предложение по решению проблемы с температурным режимом в «Рубине».

«Понятно, что в этом году в холодное время мы уже сделать не сможем ничего, но на следующий к наступлению холодного времени там температурный режим должен быть другим», - распорядился Иван Белозерцев.