30.01.2019 | 14:59

Компания «Термодом» объявляет о старте продаж квартир в строении № 42. Оно возводится между двумя зданиями - на Светлой, 11, и Олимпийской, 8.

Дом одноподъездный, строится рядом с инновационной школой и детским садом, рассчитанным на 320 человек, в соседнем квартале – еще один садик, на 415 мест. Недалеко от новостройки большая детская площадка. Также в шаговой доступности бассейн, спортивно-развлекательный комплекс «Город развлечений», поликлиника, почта, сетевые магазины.

В строении № 42 представлены трехкомнатные квартиры площадью 62,9 кв. м и 72,8 кв. м. Это новые планировки для Спутника, их разработали специалисты «Термодома», исходя из запросов покупателей.

В таких квартирах окна выходят на обе стороны дома, то есть они очень светлые и легко проветриваемые. Рациональная планировка позволяет компактно разместить все необходимые для комфортной жизни семьи помещения.

В трехкомнатных кухня и гостиная объединены в одно пространство. Цена такой квартиры сопоставима со стоимостью двухкомнатной. При этом в кухне-гостиной два окна, так что при желании можно установить перегородку, изолировав кухню.

Еще одно нововведение группы проектирования компании «Термодом» - компактные двухкомнатные квартиры площадью 51 кв. м. Также в доме много популярных среди наших покупателей однокомнатных квартир площадью 41,1 кв. м.

Еще до старта продаж менеджерам поступали заявки на жилье. Те, кто их оставлял, уже получили уведомления. Так что лучше поспешить купить квартиру в современном доме с интересными планировками в районе с развитой инфраструктурой.

Узнать больше о квартирах можно в офисах продаж компании. Они расположены на Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, проспекте Строителей, 82 (Пенза), проспекте 30-летия Победы, 47 (Заречный). Телефон 28-28-20. Проектные декларации на ooo-zemstroy.ru.