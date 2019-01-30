30.01.2019 | 10:24

В 2018 году «Ростелеком» подключил к оптической сети передачи данных 25 новостроек Пензы. В основном работы проводились в микрорайонах Арбеково, ГПЗ-24 и центральной части города. Цифровые сервисы компании стали доступны 4,5 тыс. жителей.

Оператор протянул 11 километров линий связи, построил два километра подземной кабельной канализации и установил в домах оборудование для интернет-доступа.

В жилом комплексе «Олимп» провайдер реализовал пилотный проект, оснастив один из домов интеллектуальными сервисами. Специалисты установили в квартирах приборы учета потребления ресурсов, которые самостоятельно передают данные в управляющую компанию по беспроводным каналам связи.

«Компания «Ростелеком» продолжает инвестировать средства в строительство инфраструктуры связи. Возможность подключения домов к оптике мы оговариваем с застройщиками еще на стадии возведения объекта. Интернет давно стал неотъемлемой частью инженерных коммуникаций, так как служит основой для подключения различных цифровых продуктов: «Интерактивного ТВ» и мультимедийной платформы Wink, видеонаблюдения и системы «Умный дом». Наши сервисы помогут людям сделать жизнь комфортнее и безопаснее», - рассказал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

С июля 2018 года при строительстве оптической сети в новостройках Пензы оператор использует оборудование только с гигабитными портами. Абоненты могут смотреть фильмы в сверхвысоком качестве и участвовать в онлайн-сражениях, подключив тарифный план «Игровой».

Ознакомиться с перечнем услуг «Ростелекома» можно на сайте www.rt.ru, по телефону 8-800-1000-800 или в офисах продаж и обслуживания.