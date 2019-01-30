30.01.2019 | 13:04

В 2018 году пензенские абоненты «Ростелекома» - участники программы «Бонус» потратили миллион баллов на фильмы из «Видеопроката» «Интерактивного ТВ».

Клиенты смогли бесплатно посмотреть около тысячи лицензионных кинокартин. Чаще всего они выбирали российские и зарубежные ленты из категорий «Кино до 100 рублей», «Хиты 2018», «Комедии», «Боевики» и «Мультфильмы».

«Бонусная программа - это благодарность клиентам за выбор наших услуг, своевременные платежи и использование digital-формата взаимодействия с компанией. С помощью накопленных баллов абоненты экономят на связи и бесплатно подключают различные сервисы. Например, пользователи со статусом «Стандартный» за 760 баллов могут активировать сервис «Управление просмотром» с функциями паузы и перемотки телепередач», - рассказал директор по работе с массовым сегментом Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Антон Яковлев.

Пензенские участники бонусной программы, использующие домашний Интернет, в прошлом году обменяли пять миллионов баллов на 25-процентную скидку на абонентскую плату. Владельцы домашних телефонов потратили свыше полумиллиона баллов на дополнительные пакеты минут. Многие воспользовались накоплениями, чтобы защитить свои персональные компьютеры и мобильные устройства с помощью антивирусных программ.

Информацию о том, как стать участником бонусной программы «Ростелекома» и за какие действия начисляется вознаграждение, можно узнать на сайте www.rt.ru в разделе «Программа «Бонус».