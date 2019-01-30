30.01.2019 | 14:50

Решение регионального управления Федеральной антимонопольной службы РФ о сговоре между областным клиническим центром крови и ООО «Проект Инжиниринг Девелопмент» вновь признано законным.

В УФАС установили, что по итогам электронного аукциона между заказчиком (центром крови) и исполнителем (обществом с ограниченной ответственностью) 14 октября 2014 года был заключен государственный контракт на поставку медицинского модуля «Служба крови».

«Заказчиком был принят и оплачен товар (в большей части на сумму 145 млн 945 тыс. 720 рублей 80 копеек), не допустимый к обращению на территории Российской Федерации и произведенный субъектом в отсутствие соответствующего разрешения», - сообщили в пресс-службе Управления ФАС РФ по Пензенской области.

Комиссия пришла к выводу, что центр и фирма договорились об изменении условий контракта «в целях обеспечения продолжения его исполнения со стороны поставщика», что обеспечило компании необоснованные конкурентные преимущества.

«Было принято решение выдать ответчикам предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. А также принято решение выдать предписание ООО «Проект Инжиниринг Девелопмент» о перечислении в федеральный бюджет дохода в размере 145 млн 945 тыс. 720 рублей 80 копеек», - уточнили в пресс-службе.

Организации подали жалобу в областной арбитражный суд, требуя признать решение УФАС незаконным, однако 1 августа 2018 года их жалобу оставили без удовлетворения.

После центр крови и ООО «Проект Инжиниринг Девелопмент» обратились с тем же требованием в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, но и там 23 января 2019-го предписания УФАС оставили без изменения.

В мае прошлого года в Пензе было возбуждено уголовное дело в отношении главного врача областной станции переливания крови. Женщину подозревают в превышении должностных полномочий.