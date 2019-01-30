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Общество | На Пензенской ТЭЦ-1 завершен первый этап реконструкции рисбермы плотины

30.01.2019|11:36
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На плотине Пензенской ТЭЦ-1 завершился первый этап масштабной реконструкции рисбермы - элемента гидротехнического сооружения, предназначенного для крепления русла потока.

Специальные конструкции - водобой и рисберма - защищают основание плотины от подмыва. При их плановом обследовании был выявлен дефект рисбермы, поэтому потребовались общие мероприятия по укреплению тела плотины и проведение масштабной реконструкции.

К реализации проекта стоимостью 179 млн рублей компания «Т Плюс» приступила еще в прошлом году.

Уже выполнена половина работ, в которые вложено порядка 110 млн рублей. Проведена расчистка русла реки в створе водосливной части плотины, шпунтовой стенкой укреплена береговая линия, для гашения скорости потока смонтирован железобетонный одноступенчатый перепад. В качестве второй ступени гашения энергии потока сооружен «ковш» глубиной 5 метров.

«Второй этап стоимостью в 79 млн рублей включает в себя аналогичный объем работ, только проведены они будут в левобережной, водосбросной части плотины, состоящей из девяти пролетов, перекрытых регулировочными затворами», - отметил директор филиала «Мордовский» Андрей Ванин.

К оставшимся работам энергетики приступят весной текущего года, после окончания пропуска паводковых вод.

Плотина на реке Суре необходима для поддержания водохранилища и технических нужд ТЭЦ-1. Также по ней проложен автодорожный мост, соединяющий два берега. Комплексная реконструкция позволит укрепить плотину и повысить ее надежность.

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