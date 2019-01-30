30.01.2019 | 09:38

За 29 января, включая ночные работы, из Пензы вывезли около 10 000 кубометров снега. Во вторую смену этим занимались 77 спецмашин.

41 самосвал и 13 погрузчиков, принадлежащие МУП «Пензадормост», убирали снег с территории у Бакунинского моста, улиц Бакунина, Чехова, Карпинского, Свердлова, Калинина, Кирова.

16 самосвалов и 7 погрузчиков, предоставленные сторонними организациями, работали на Злобина, Тухачевского, Володарского, Лермонтова и Терновского.

Задачу сосредоточиться на вывозе снега коммунальщикам поставил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев. «Главная цель – расширить проезжую часть, которая сузилась после минувших снегопадов, и ликвидировать снежные валы, ограничивающие видимость для участников дорожного движения», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.