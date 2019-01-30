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Общество | Коммунальщики за сутки вывезли из Пензы еще 10 000 кубометров снега

30.01.2019|09:38
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За 29 января, включая ночные работы, из Пензы вывезли около 10 000 кубометров снега. Во вторую смену этим занимались 77 спецмашин.

41 самосвал и 13 погрузчиков, принадлежащие МУП «Пензадормост», убирали снег с территории у Бакунинского моста, улиц Бакунина, Чехова, Карпинского, Свердлова, Калинина, Кирова.

16 самосвалов и 7 погрузчиков, предоставленные сторонними организациями, работали на Злобина, Тухачевского, Володарского, Лермонтова и Терновского.

Задачу сосредоточиться на вывозе снега коммунальщикам поставил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев. «Главная цель – расширить проезжую часть, которая сузилась после минувших снегопадов, и ликвидировать снежные валы, ограничивающие видимость для участников дорожного движения», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|30.01.2019 09:59|

Наконец!Стали вывозить БОЛЬШЕ!!!!! Только снега на улицах меньше никак не становится.

Гость|30.01.2019 10:03|

Даёшь больше снега! Хорошего и дорогого!

Гость|30.01.2019 10:11|

Только улица Красная в одну полосу почти, особенно у ПГУ!

Гость|30.01.2019 10:13|

Щатаем самосвалы 10000/(41+16)=175 кубов снега на машину.

Пускай самосвал 15 кубов итого 175/15 около 12 рейсов на машину за сутки, такое ваще реально?

Гость|30.01.2019 10:14|

Виктор Кувайцев знает что говорит!

Гость|30.01.2019 10:15|

Обратите внимание на улицу Гагарина от часового завода полторы полосы второй месяц ГИБДД обратите внимание

Имя: Гость
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