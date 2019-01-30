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Общество | Иван Белозерцев встретился с Валентиной Матвиенко

30.01.2019|19:02
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретила у себя в кабинете делегацию из Сурского края. Рабочая встреча прошла в рамках дней Пензенской области в верхней палате российского парламента.

«Для вас это возможность представить регион на федеральной площадке, на федеральном уровне, потому что очень часто как бы варишься в своем соку внутри, а здесь возможности чуть шире: посмотреть, показать себя, послушать мнения других, научиться какому-то опыту», - отметила Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

На встрече стороны обсудили вопросы социально-экономического развития Пензенского региона, а предшествовали этому разговору выступления представителей областного правительства на заседаниях комитетов Совета Федерации.

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Гость|30.01.2019 19:14|

душевное спокойствие, это самое главное

Гость|30.01.2019 19:16|

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко считает, что законопроект о запрете чиновникам и их семьям лечиться за рубежом нарушает Конституцию и вторгается в права человека на охрану здоровья.

Запрещать чиновникам и членам их семьи (лечиться за рубежом), лишать их права на охрану своего здоровья - это непозволительно, это нарушение Конституции, это вторжение в права и свободы граждан. Я считаю, такие законы неуместны в нашей стране.

- сказала спикер Совфеда, комментируя инициативу КПРФ о запрете госслужащим и членам их семей выезжать на лечение за границу.

При этом Матвиенко уверена, что чиновники "должны подавать пример и, безусловно, проходить лечение в наших российских медицинских учреждениях". "Но что касается юридической стороны, то такая жесткая редакция нарушает права граждан, есть случаи, когда требуется лечение за рубежом, например, редкие заболевания", - уточнила сенатор.

Гость|30.01.2019 19:20|

Страшно,когда страной,где ты живёшь управляют вот такие мадамы.

Гость|30.01.2019 19:22|

Валя боится Пензенской области как огня. Её тогда около Тархан мужик на УАЗИке сбил вместе с Кузмичём и другими министрами. Все в больницах лежали. А Вальдшнепа на самолёте за границу увезли и там за месяц так подлатали, что она стала лучше чем была.

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