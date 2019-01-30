30.01.2019 | 19:02

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретила у себя в кабинете делегацию из Сурского края. Рабочая встреча прошла в рамках дней Пензенской области в верхней палате российского парламента.

«Для вас это возможность представить регион на федеральной площадке, на федеральном уровне, потому что очень часто как бы варишься в своем соку внутри, а здесь возможности чуть шире: посмотреть, показать себя, послушать мнения других, научиться какому-то опыту», - отметила Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

На встрече стороны обсудили вопросы социально-экономического развития Пензенского региона, а предшествовали этому разговору выступления представителей областного правительства на заседаниях комитетов Совета Федерации.