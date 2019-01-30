30.01.2019 | 12:05

Со вторника, 29 января, изменились правила проезда по путепроводу, расположенному между Заречным и поселком Монтажным. Там установили новые временные дорожные знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено».

Теперь по виадуку не смогут проехать транспортные средства с нагрузкой на ось более 3,5 тонны. До этого действовавшие на участке знаки запрещали движение автомобилей с нагрузкой на ось более 5 тонн.

Тем, чьи машины не подпадают под заданные параметры, рекомендуют въезжать в Заречный и выезжать из него через другие контрольно-пропускные пункты.

Заместитель главы администрации закрытого города Илья Дильман уточнил: такие меры были приняты, чтобы избежать дальнейшего разрушения моста и обеспечить безопасность людей.

«Мы обратились в ГИБДД и нам пояснили: чтобы штрафовать за такое нарушение, его надо фиксировать, то есть автомобили должны проходить весовой контроль, который там не организован. Поэтому муниципалитет обратился в специализированную организацию. И на путепроводе установили другой знак», - добавил замглавы.

Специалист Управления общественных связей Заречного Владимир Кшуманев напомнил, что движение транспорта по путепроводу через железную дорогу Москва - Самара ограничено с 31 декабря 2018 года из-за аварийного состояния дорожного полотна.

«Однако путепроводом безнаказанно продолжали пользоваться большегрузы, чей вес превышал разрешенный дорожными знаками», - констатировал он.