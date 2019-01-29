29.01.2019 | 13:02

Главврач Пензенского областного онкологического диспансера Валерий Савельев отметил актуальность строительства нового корпуса учреждения на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике во вторник, 29 января.

«За последние годы в области значительно увеличилось количество больных с онкологическими заболеваниями. Увеличилась выявляемость пациентов на ранних стадиях», - пояснил он.

По словам Валерия Савельева, поликлиника диспансера, построенная в 1992 году, рассчитана на 480 посещений в смену. Сейчас количество посещений превышает 750-780. «Это довольно большая нагрузка, мы по площадям уже не укладываемся», - признал он.

По стационару то же самое: количество больных выросло, и в рассчитанном, например, на 60 больных отделении химиотерапии сейчас находится около 80 человек.

«Хотелось бы отметить, что именно наша область попала в чернобыльскую зону, в этом плане мы связываем увеличение онкологических заболеваний. И также у нас длительное время существовал и работал завод по уничтожению химического оружия в Леонидовке. В этом плане мы тоже видим актуальность именно строительства корпусов онкологического диспансера», - заключил Валерий Савельев.