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Общество | Завод в Леонидовке назван причиной роста онкозаболеваемости в регионе

29.01.2019|13:02
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Главврач Пензенского областного онкологического диспансера Валерий Савельев отметил актуальность строительства нового корпуса учреждения на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике во вторник, 29 января.

«За последние годы в области значительно увеличилось количество больных с онкологическими заболеваниями. Увеличилась выявляемость пациентов на ранних стадиях», - пояснил он.

По словам Валерия Савельева, поликлиника диспансера, построенная в 1992 году, рассчитана на 480 посещений в смену. Сейчас количество посещений превышает 750-780. «Это довольно большая нагрузка, мы по площадям уже не укладываемся», - признал он.

По стационару то же самое: количество больных выросло, и в рассчитанном, например, на 60 больных отделении химиотерапии сейчас находится около 80 человек.

«Хотелось бы отметить, что именно наша область попала в чернобыльскую зону, в этом плане мы связываем увеличение онкологических заболеваний. И также у нас длительное время существовал и работал завод по уничтожению химического оружия в Леонидовке. В этом плане мы тоже видим актуальность именно строительства корпусов онкологического диспансера», - заключил Валерий Савельев.

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Гость|29.01.2019 13:21|

Область попала под облако чернобыльской аварии. Так почему же чернобильские платят выборочно. В одном селе есть чернобыльские льготы,в соседнем уже нет этих льгот. И так по всей области. Облако петляло пролетая над областью?!

Гость|29.01.2019 13:26|

Вот так так! А как же заверения, что Леонидовский завод безопасен, экологичен и прочая?

Гость|29.01.2019 13:26|

penzainform.ru писал(a):

И также у нас длительное время существовал и работал завод по уничтожению химического оружия в Леонидовке.
Сколько он работал?

Гость|29.01.2019 13:26|

Гость писал(a):

Вот так так! А как же заверения, что Леонидовский завод безопасен,
Он и есть безопасен. А Савельев ляпнул просто так, до кучи, лишь бы обосновать.

Гость|29.01.2019 13:29|

Я тоже этого не понемаю. В чемодановке платят чернобольские, а в Пензе нет уже, кому платят еому нет. Это как вообще?видисо кто то кучкой был около облака чернобольского и их потом нашли по свячению от радиации и выплачивают.

Гость|29.01.2019 13:34|

Гость писал(a):

Вот так так! А как же заверения, что Леонидовский завод безопасен,

Он и есть безопасен. А Савельев ляпнул просто так, до кучи, лишь бы обосновать.

Обоснуй безопасность.

Гость|29.01.2019 13:35|

Гость писал(a):

Обоснуй безопасность.
Давно уж не работает.

Гость|29.01.2019 13:37|

Давайте нам Леонидовские льготы по аналогии с Чернобыльскими

Гость|29.01.2019 13:38|

Гость писал(a):

Давно уж не работает.
Но навредить успел.

Гость|29.01.2019 13:41|

Короче признали они причины заболевания . Вы как хотите я сваливаю от сюда здесь все обречены . Рвать когти и подальше .

Гость|29.01.2019 13:43|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Давно уж не работает.
Но навредить успел.
А Савельев ляпнул и усугубил.За бабло все средства хороши.

Гость|29.01.2019 13:44|

Короче признали они причины заболевания . Вы как хотите я сваливаю от сюда здесь все обречены . Рвать когти и подальше .

А куда бежать то?

Гость|29.01.2019 13:45|

спасибо надо сказать бочкареву. он разрешил. за постройку увеличили дотации региону

Гость|29.01.2019 13:47|

да вся пензенская обл заражена рад отходы закопаны повсюду а пенсионный возраст повысили здоровья нет ни у кого и стар и млад сплошные раки и как мы народ это терпим в войны перед врагами не согнулись а сейчас свое правительство гнетет согнулись и не разгибаемся

Гость|29.01.2019 13:49|

А куда бежать то?

Куда глаза глядят . Только подальше отсюда . Я к Агафье Лыковой . Тиш да благодать там .

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Имя: Гость
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