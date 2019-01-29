29.01.2019 | 09:57

Во вторник, 29 января, пресс-служба администрации Пензы сообщила о том, что за минувшие сутки с городских дорог вывезено 9 066 кубометров снега.

Днем 28 января дороги расчищала 91 единица техники, в ночь вышли 96 спецмашин. Работы проводились на Свердловском мосту, а также в районе улиц Суворова, Калинина, Свердлова, Окружной, Карпинского, Богданова, Кустанайской, Терновского, Привокзальной площади.

Пешеходные зоны чистили 133 работника и 30 единиц техники МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы».

Днем во вторник, 29 января, очисткой и обработкой дорог занимаются 107 спецмашин МУП «Пензадормост».