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Общество | В Пензенской области улучшилась раскрываемость грабежей и краж

29.01.2019|17:35
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Оглядываясь на год ушедший, начальник регионального управления Министерства внутренних дел Сергей Щеткин поблагодарил своих коллег из правоохранительных ведомств за активную совместную работу, которая позволила обеспечить спокойную оперативную обстановку на территории области.

Все массовые мероприятия и акции 2018 года прошли без происшествий. И уровень преступности в Пензенской области в полтора раза ниже, чем в Приволжском федеральном округе и в России в целом.

«Комплекс принятых мер повлиял на сокращение отдельных видов зарегистрированных преступлений, в том числе разбоев, квартирных краж, мошенничества, преступлений с применением оружия.

Улучшилась раскрываемость разбойных нападений, грабежей, вымогательств, краж товаро-материальных ценностей, хищений и угонов транспортных средств. Раскрыты все случаи УПТВЗ (умышленного причинения тяжкого вреда здоровья. - Прим. ред.) со смертельным исходом», - сообщил начальник штаба УМВД России по Пензенской области Олег Лемтюгов.

В 2018 году было пресечено более 1 000 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, изъято 48 килограммов запрещенных препаратов.

«Пресечено около 1 000 противоправных деяний в сфере незаконного производства и оборота алкоголя и спиртосодержащей продукции, возбуждено 144 уголовных дела, из незаконного оборота изъято 17 тысяч литров суррогатного и контрафактного алкоголя. Имеющиеся результаты нельзя признать достаточными, речь идет о сохранении жизни и здоровья граждан», - добавил Олег Лемтюгов.

После определения приоритетных задач на год наступивший руководителям отделений МВД за высокие показатели в оперативно-служебной деятельности вручили ключи от новых служебных автомобилей.

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Гость|29.01.2019 19:13|

Неужели люди поверят?

Гость|29.01.2019 19:25|

неужели током начали пытать?

Гость|29.01.2019 20:17|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres

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