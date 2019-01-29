29.01.2019 | 17:35

Оглядываясь на год ушедший, начальник регионального управления Министерства внутренних дел Сергей Щеткин поблагодарил своих коллег из правоохранительных ведомств за активную совместную работу, которая позволила обеспечить спокойную оперативную обстановку на территории области.

Все массовые мероприятия и акции 2018 года прошли без происшествий. И уровень преступности в Пензенской области в полтора раза ниже, чем в Приволжском федеральном округе и в России в целом.

«Комплекс принятых мер повлиял на сокращение отдельных видов зарегистрированных преступлений, в том числе разбоев, квартирных краж, мошенничества, преступлений с применением оружия.

Улучшилась раскрываемость разбойных нападений, грабежей, вымогательств, краж товаро-материальных ценностей, хищений и угонов транспортных средств. Раскрыты все случаи УПТВЗ (умышленного причинения тяжкого вреда здоровья. - Прим. ред.) со смертельным исходом», - сообщил начальник штаба УМВД России по Пензенской области Олег Лемтюгов.

В 2018 году было пресечено более 1 000 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, изъято 48 килограммов запрещенных препаратов.

«Пресечено около 1 000 противоправных деяний в сфере незаконного производства и оборота алкоголя и спиртосодержащей продукции, возбуждено 144 уголовных дела, из незаконного оборота изъято 17 тысяч литров суррогатного и контрафактного алкоголя. Имеющиеся результаты нельзя признать достаточными, речь идет о сохранении жизни и здоровья граждан», - добавил Олег Лемтюгов.

После определения приоритетных задач на год наступивший руководителям отделений МВД за высокие показатели в оперативно-служебной деятельности вручили ключи от новых служебных автомобилей.