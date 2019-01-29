29.01.2019 | 16:53

Хирурги, кардиологи, урологи, терапевты, врачи общей практики - доктора из разных районов региона приехали для участия в конференции, посвященной паллиативной помощи. Она оказывается неизлечимым пациентам.

В ней, по последним данным, нуждаются около полутора миллионов россиян, из них шесть тысяч - жители Сурского края.

«Паллиативная медицина в нашей области представлена на амбулаторно-поликлиническим этапе в виде кабинетов паллиативной медицинской помощи и - с конца 2018 года - патронажных выездных служб паллиативной медицинской помощи. У нас на стационарном этапе открыты и функционируют 376 коек, что соответствует федеральному нормативу», - отметила начальник отдела Министерства здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева.

Специальный гость конференции - Георгий Новиков, профессор из Москвы. Его доклад охватывает несколько направлений.

«Любая специальность имеет раздел, касающийся организационно-методологических подходов, а потом изучения методов оказания паллиативной медицинской помощи. Если вы хирург, предположим, то в паллиативной медицине достаточно эффективно развивается такое направление, как минимально-инвазивная хирургия. Скорее всего, вы в своей деятельности будете делать акцент именно на этом», - отметил председатель правления Российской ассоциации паллиативной медицины Георгий Новиков.

Кроме того, на заседании рассмотрели новые методы лечения рака почки, обсудили эффективность обезболивающей терапии.