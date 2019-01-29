29.01.2019 | 17:52

Всего 4 962 путевки в загородные лагеря мамы и папы смогут приобрести на условиях софинансирования с областным бюджетом. Такой лимит билетов в лето определен на 2019 год для городских ребятишек. В прошлом году было на сотню меньше. Что касается мест отдыха, то пока их не называют: необходимые аукционы еще не прошли.

«В течение февраля мы будем уже начинать проводить процедуры, до постановки в очередь на учет мы уже будем знать, и на сайте вы увидите количество путевок в лагеря и по районам», - отметил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

Вот уже третий год свое желание получить путевку за 25% полной стоимости родители будут изъявлять на сайте www.leto58.ru.

1 февраля начнется регистрация всех претендентов, а с 1 марта - постановка их в электронную очередь. Тогда же и определят дату и время визита в районные администрации, где выдадут пропуск в лагерь.

4 300 рублей заплатят родители за смену. Что касается детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, то за их отдых не возьмут ни копейки. В этом случае оформить документы можно через социальные центры.

«Льготной категории граждан выделено 1 386 путевок - это дополнительные путевки», - добавил Владислав Чесноков.

Также планируется, что около 10 тысяч мальчишек и девчонок будут посещать пришкольные лагеря.