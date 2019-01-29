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Общество | В Бестянке директор школы борется с запахом потных ног учеников

29.01.2019|12:12
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Проблема со сменной обувью учеников средней общеобразовательной школы села Бестянка Кузнецкого района получила широкий общественный резонанс.

«Вот сегодня (28 января. - Прим. ред.) из бестянской школы дети пришли домой со сменкой, чтобы постирать, причем все ученики. Хотя дети приносили на зимние каникулы обувь постирать. И директор пригрозил, что будет нюхать обувь всегда», - написал подписчик группы «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте», пожелавший остаться неизвестным.

Большинство пользователей встали на сторону анонима и сочли заявление директора некорректным. Однако оказались и те, кто разделил позицию руководства школы: «Значит дышать в классах невозможно, раз на такие меры пошли».

Чтобы разобраться в ситуации, ИА «ПензаИнформ» обратилось за комментарием к директору образовательного учреждения Оксане Безруковой.

«По плану я раз в месяц всегда обхожу все помещения и проверяю соблюдение гигиенических требований в школе: как обрабатывают различные поверхности, какие дезинфицирующие средства используются и так далее.

В этот раз, когда я зашла в раздевалку при спортзале, на меня пошел такой запах! Там висели мешки с обувью. Я поручила классному руководителю (класса, который последним занимался в спортзале. - Прим. ред.) узнать, чья эта обувь, и чтобы дети разобрали ее, потому что у нас может по три недели валяться хорошая, дорогая обувь.

Потом я пошла в гардероб, и мне техперсонал пожаловался, что в раздевалки невозможно заходить. Я взяла в руки обувь и сама убедилась в этом. Особенно это касается обуви мальчиков, конечно», - сообщила руководитель школы.

По словам Оксаны Безруковой, она собрала планерку, на которой было решено не затягивать с проблемой и попросить детей единовременно забрать обувь домой, выстирать с моющими средствами и через день принести, чтобы замечаний больше не было.

«Это нормальное требование директора, я не нарушаю законодательство. Я не могу разводить грязь в школе. У меня 180 человек, и, если все будут вести себя как хотят, приходить с потными ногами, запах будет еще тот.

Родители воспринимают это как что-то сверхъестественное, но для всех хорошей не будешь. В XXI веке надо понимать, что гигиена ребенка - это очень важно», - заключила Оксана Безрукова.

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Гость|29.01.2019 12:51|

А зачем разрешили обувь оставлять в школе? Пусть носят каждый день и проветривают ее у себя дома. Школа это не хранилище.

Гость|29.01.2019 12:51|

Директору пятерка, а родителям потных ног двойка

Гость|29.01.2019 12:52|

̶м̶о̶й̶т̶е̶ ̶р̶у̶к̶и̶ ̶п̶е̶р̶е̶д̶ ̶е̶д̶о̶й̶ мойте ноги перед школой

Гость|29.01.2019 12:56|

penzainform.ru писал(a):

И директор пригрозил, что будет нюхать обувь всегда
ААА...парфюмер

Гость|29.01.2019 13:01|

Правильно сделала. Иногда заходишь в раздевалку в спортзале аж дурно становиться. От этого и грибок на ногах а потом этими же ногами и в бассейн идём.

Гость|29.01.2019 13:01|

Помещения проветривать надо иногда,или установить хорошую вентиляцию в школе. А если не пострирают обувь что будет-выкинет из школы ученика директор?! А трусы понюхать у учеников не хочет директор-может тоже постирать пора?! Раз директор борется за чистоту и гигиену в школе-пусть при каждом спортзале установит хорошие душевые кабины,чтобы каждый ученик мог принять душ после занятий спортом,а не одевать на потное тело чистую одежду и ходить весь день на занятия в таком виде.

Гость|29.01.2019 13:01|

Уровень новостей умиляет.

Гость|29.01.2019 13:06|

Нищие население не может позволить детям натуральную кожанную обувь.покупают дещевую резину вот ноги и потеют.обувь воняет. Дайте достойную зарплату родителям . И проблемы нет

Гость|29.01.2019 13:11|

Гость писал(a):

Нищие население не может позволить детям натуральную кожанную обувь.
А вот и дурачок отписался, проснумшись.

Гость|29.01.2019 13:14|

penzainform.ru писал(a):

Особенно это касается обуви мальчиков, конечно
А вот это уже откровенный сексизм!

Гость|29.01.2019 13:47|

Во-первых запах будет всегда после занятия спортом, надотрезво к вещам подходить

Имя: Гость
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