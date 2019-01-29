29.01.2019 | 12:12

Проблема со сменной обувью учеников средней общеобразовательной школы села Бестянка Кузнецкого района получила широкий общественный резонанс.

«Вот сегодня (28 января. - Прим. ред.) из бестянской школы дети пришли домой со сменкой, чтобы постирать, причем все ученики. Хотя дети приносили на зимние каникулы обувь постирать. И директор пригрозил, что будет нюхать обувь всегда», - написал подписчик группы «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте», пожелавший остаться неизвестным.

Большинство пользователей встали на сторону анонима и сочли заявление директора некорректным. Однако оказались и те, кто разделил позицию руководства школы: «Значит дышать в классах невозможно, раз на такие меры пошли».

Чтобы разобраться в ситуации, ИА «ПензаИнформ» обратилось за комментарием к директору образовательного учреждения Оксане Безруковой.

«По плану я раз в месяц всегда обхожу все помещения и проверяю соблюдение гигиенических требований в школе: как обрабатывают различные поверхности, какие дезинфицирующие средства используются и так далее.

В этот раз, когда я зашла в раздевалку при спортзале, на меня пошел такой запах! Там висели мешки с обувью. Я поручила классному руководителю (класса, который последним занимался в спортзале. - Прим. ред.) узнать, чья эта обувь, и чтобы дети разобрали ее, потому что у нас может по три недели валяться хорошая, дорогая обувь.

Потом я пошла в гардероб, и мне техперсонал пожаловался, что в раздевалки невозможно заходить. Я взяла в руки обувь и сама убедилась в этом. Особенно это касается обуви мальчиков, конечно», - сообщила руководитель школы.

По словам Оксаны Безруковой, она собрала планерку, на которой было решено не затягивать с проблемой и попросить детей единовременно забрать обувь домой, выстирать с моющими средствами и через день принести, чтобы замечаний больше не было.

«Это нормальное требование директора, я не нарушаю законодательство. Я не могу разводить грязь в школе. У меня 180 человек, и, если все будут вести себя как хотят, приходить с потными ногами, запах будет еще тот.

Родители воспринимают это как что-то сверхъестественное, но для всех хорошей не будешь. В XXI веке надо понимать, что гигиена ребенка - это очень важно», - заключила Оксана Безрукова.