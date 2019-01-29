29.01.2019 | 09:14

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев уточнил свою позицию по работе с женщинами, решившимися на аборт. Ранее он требовал, чтобы с каждой из них провел беседу лично глава администрации муниципального образования.

«Делать или не делать аборт, встречаться с главой администрации или нет - решение всегда принимает сама женщина. Но если она хотела бы оставить ребенка, но не знает, как справиться с обстоятельствами, у нее должна быть возможность получить помощь и поддержку от власти на любом этапе», - заявил Иван Белозерцев.

Сейчас жительница Пензенской области, решившая прервать беременность, направляется в медико-социальный кабинет (там работают психологи, юристы и соцработники).

«По желанию самой женщины, исключительно на добровольной основе, ей, в случае если причина аборта лежит вне компетенции специалистов кабинета, предлагают встретиться с представителем власти, в первую очередь с главой администрации муниципального образования. Он определяет круг проблем конкретной женщины и работает над их решением. По итогам 2017-2018 годов в результате такой работы отказались от прерывания беременности почти 800 женщин», - сообщили в пресс-службе правительства.

По мнению Ивана Белозерцева, не каждая жительница области, приходящая на аборт, твердо уверена в своем решении и иногда ей нужно просто помочь преодолеть кризис (проблемы с семьей, жильем, устройством в детский сад, работой) и далее сопровождать - после родов.

«Мы готовы изыскивать дополнительные средства для решения таких проблем», - подчеркнул губернатор.

Чиновники рассмотрят возможность заключения с женщиной, отказавшейся от аборта, социального контракта. В таком случае ей будет гарантирована поддержка при рождении ребенка.

21 января Иван Белозерцев на видеоконференции с главами районов потребовал, чтобы каждая женщина, решившая прервать беременность, проходила комиссию, в которой состоят глава района, зам по социальным вопросам, главный врач, психолог. Губернатор предупредил: если он узнает, что глава района проигнорировал решение женщины сделать аборт и не провел с ней работу, он будет уволен.

«Заявление на стол - и свободен. Не обращайся, не звони, просто молча: заявление на стол - и свободен», - дважды повторил Иван Белозерцев.

После озвучивания этой идеи пензенский губернатор попал во многие федеральные издания, его слова обсуждали в эфире центральных телеканалов.