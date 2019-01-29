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Общество | Специалисты МЧС провели в школе с. Засечного открытый урок

29.01.2019|15:37
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Огонь, вода и дорога беспечности не прощают. Чем раньше об этом узнает ребенок, тем больше вероятность, что при возникновении чрезвычайной ситуации он будет понимать, что делать.

Специалисты регионального управления МЧС провели в школе им. М. Ю. Лермонтова с. Засечного открытый урок.

«У учащихся формируется безопасное поведение в быту, чувство ответственности, чувство долга, способность прийти на помощь. Опять же, объясняем, как правильно связаться с экстренными службами, даем номера телефонов», - отметил преподаватель-организатор ОБЖ Сергей Ветошкин.

В актовом зале собрались ученики 6-7-х классов. Активный возраст, за такими глаз да глаз нужен.

«У ребятишек, особенно в зимний и летний периоды, очень много соблазнов и на воде, и на железной дороге, и на проезжей части. Такие мероприятия действенны, и ситуаций никаких с нашими ребятишками не происходило, я думаю, благодаря проводимым инструктажам, беседам, различным показам фильмов», - рассказала директор школы Ольга Баландина.

В учебном заведении создан свой волонтерский отряд из старшеклассников, которые регулярно посещают детские сады и рассказывают их воспитанникам об элементарных правилах безопасности.

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Гость|29.01.2019 18:59|

Как он говорит ребёнку про жилет: застёгАвай. Директор школы: ситуаций не происходило. Полный отстой.

Имя: Гость
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