29.01.2019 | 15:37

Огонь, вода и дорога беспечности не прощают. Чем раньше об этом узнает ребенок, тем больше вероятность, что при возникновении чрезвычайной ситуации он будет понимать, что делать.

Специалисты регионального управления МЧС провели в школе им. М. Ю. Лермонтова с. Засечного открытый урок.

«У учащихся формируется безопасное поведение в быту, чувство ответственности, чувство долга, способность прийти на помощь. Опять же, объясняем, как правильно связаться с экстренными службами, даем номера телефонов», - отметил преподаватель-организатор ОБЖ Сергей Ветошкин.

В актовом зале собрались ученики 6-7-х классов. Активный возраст, за такими глаз да глаз нужен.

«У ребятишек, особенно в зимний и летний периоды, очень много соблазнов и на воде, и на железной дороге, и на проезжей части. Такие мероприятия действенны, и ситуаций никаких с нашими ребятишками не происходило, я думаю, благодаря проводимым инструктажам, беседам, различным показам фильмов», - рассказала директор школы Ольга Баландина.

В учебном заведении создан свой волонтерский отряд из старшеклассников, которые регулярно посещают детские сады и рассказывают их воспитанникам об элементарных правилах безопасности.