29.01.2019 | 09:21

В Пензе прокуратура добивается признания незаконным решения городской администрации о переносе сроков расселения и сноса семи аварийных домов.

Речь идет о строениях на улицах Галетной, 34, 36а, 38, Лунинской, 8, Осоавиахимовской, 14, Циолковского, 11, в проезде Павлова, 6, которые подлежали расселению до конца 2018 года.

«Однако администрацией города никаких мер для исполнения собственного правового акта не принималось. Более того, распоряжением администрации Пензы от 19.10.2018 № 212р расселение и снос зданий без должного обоснования отсрочены на год», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Представители надзорного органа вместе со специалистами областной госжилстройтехинспекции осмотрели дома и установили, что они непригодны для проживания, так как их техническое состояние угрожает жизни и здоровью людей.

После этого прокуроры направили в Октябрьский и Первомайский районные суды заявления с требованием признать распоряжение городской администрации незаконным. Иски находятся на рассмотрении.