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Общество | Прокуратура: Сроки расселения 7 домов необоснованно перенесены

29.01.2019|09:21
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В Пензе прокуратура добивается признания незаконным решения городской администрации о переносе сроков расселения и сноса семи аварийных домов.

Речь идет о строениях на улицах Галетной, 34, 36а, 38, Лунинской, 8, Осоавиахимовской, 14, Циолковского, 11, в проезде Павлова, 6, которые подлежали расселению до конца 2018 года.

«Однако администрацией города никаких мер для исполнения собственного правового акта не принималось. Более того, распоряжением администрации Пензы от 19.10.2018 № 212р расселение и снос зданий без должного обоснования отсрочены на год», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Представители надзорного органа вместе со специалистами областной госжилстройтехинспекции осмотрели дома и установили, что они непригодны для проживания, так как их техническое состояние угрожает жизни и здоровью людей.

После этого прокуроры направили в Октябрьский и Первомайский районные суды заявления с требованием признать распоряжение городской администрации незаконным. Иски находятся на рассмотрении.

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Гость|29.01.2019 09:36|

Виновных когда накажут?

Гость|29.01.2019 09:38|

Но не падают же,значит потерпят,уже рухнувшие еще не определены.

Гость|29.01.2019 09:42|

С "Пензастроемскими нуждающимися" еще не разобрались - а до этих пока руки не дошли? Откуда у города столько денег - чтобы всем квартиры раздавать!

Гость|29.01.2019 10:00|

Рухнули общаги,а проекта общаг пока нет.Только Фиг вам.

Гость|29.01.2019 10:09|

На таймыр эту пьянь

Гость|29.01.2019 10:18|

А переселят то опять в Зарю , в треснувшие дома? Ну ладно с разных улмц Галетная и Осавиахимовская. А Циолковского это нормальный район, может лучше не надо? Нас из центра вообще переселили, только сейчас мы поняли в какое дерьмо мы вляпались.

Гость|29.01.2019 10:29|

А Циолковского это нормальный район, может лучше не надо? Нас из центра вообще переселили, только сейчас мы поняли в какое дерьмо мы вляпались.

Живите, терпите и больше молитесь, и лбом об пол как можно сильнее стучите... И Гундяем Вам воздастся!!!

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