29.01.2019 | 16:32

«Мой дом. Мой край. Мой уголок России» - Пенза начала наряжаться к торжествам. В 2019 году область отмечает 80-летний юбилей. Оформлением города будут заниматься поэтапно. На улицах на рекламные конструкции вешают баннеры, полотна появляются и на остановках.

«Главным архитектором области совместно с главным архитектором города и при помощи рекламных агентств разработан и утвержден праздничный логотип. В основу идеи праздничного логотипа лежит прорисованный контур Пензенской области, на фоне которого выделены лучшие достижения Сурского края и его выдающиеся жители», - рассказал директор Рекламной службы г. Пензы Александр Утин.

Пока на новые дизайнерские решения горожане не особо обращают внимание. Лишь единицы плакатов попадаются на глаза. В феврале количество тематических баннеров достигнет 43.

«Лермонтов - наша гордость», - отметила горожанка.

«На цвет и вкус товарищей нет, поэтому каждому свое. Нормально», - заключил мужчина.

Теперь и ожидающие общественный транспорт смогут проверить себя и попробовать угадать, что изображено на полотнах. Там - знакомые многим достопримечательности: звонница Оборонительного вала, фрагмент здания картинной галереи, а также символы развития промышленности и аграрного сектора.

«Хотелось бы обратиться к жителям города, чтобы они с пониманием и бережностью отнеслись к оформленным остановочным павильонам», - добавил Александр Утин.

Украшен подобным плакатом и фасад киноконцертного зала «Пенза». Именно там уже в пятницу пройдут торжества по случаю 80-летия области.