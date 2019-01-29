29.01.2019 | 18:49

Авторы «Исторического кроссворда» с юмором подошли к организации акции: в зале областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова собрались будущие канцлеры, маршалы, тайные советники.

Ее участники получат сертификаты, свидетельствующие о присвоении им гражданских или воинских чинов в зависимости от результатов интеллектуального испытания.

«Исторический кроссворд» в России разгадывали первые.

«Надеемся, что эта акция встанет в ряд с такими акциями, как Тотальный диктант, Этнографический диктант, Географический и различные виды диктантов, которые проводятся в нашей стране и уже зарекомендовали себя как крупные, вполне состоявшиеся», - отметила организатор Исторического кроссворда в г. Пензе Екатерина Аксенова.

Проверить свои знания о событиях давно минувших дней решили около 30 пензенцев. Среди них пенсионеры, студенты, школьники.

«Историей России я интересуюсь с детства, мне это нравится, приносит удовольствие, и я хочу поучаствовать, принести свой долг в пользу Отечества своего родного - России», - рассказал участник акции Роман Рыжков.

На выполнение 10 заданий участникам акции, призванной привлечь внимание к истории, отводилось 60 минут.