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Общество | Мэр Пензы хочет заставить перевозчиков почувствовать ответственность

29.01.2019|15:37
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Во вторник, 29 января, мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил управлению транспорта и связи усилить контроль за работой общественного транспорта.

В городской администрации отметили, что за последние три месяца наибольшее число нарушений было выявлено на маршрутах № 10, 10а, 29, 30, 66, 70, 82с и 99.

Виктор Кувайцев потребовал провести собрание с руководителями предприятий-перевозчиков.

«Компании должны чувствовать свою ответственность перед жителями города и стремиться улучшать качество транспортного обслуживания населения. Если мы не увидим понимания и обратной связи от перевозчиков, то будем принимать меры в рамках законодательства», – заявил он.

Собравшиеся - заместитель мэра Денис Леонтьев, начальник управления транспорта и связи Юлия Еремина, начальник правового управления администрации Всеволод Пилипенко и др. - обсудили возможность расторжения договоров с предприятиями и отзыва у них свидетельств о праве регулярных перевозок на маршрутах.

Принято решение о проведении дополнительных проверок работы общественного транспорта, в том числе соблюдения интервалов и схем движения и количества выполненных рейсов.

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Гость|29.01.2019 15:52|

то будем принимать меры в рамках законодательства», – заявил он.

А как ещё возможно ?

Гость|29.01.2019 16:07|

Моська лает на слона.

Гость|29.01.2019 16:18|

Что они и на красный свет ездить перестанут?

penzainform.ru писал(a):

наибольшее число нарушений было выявлено на маршрутах № 10, 10а, 29, 30, 66, 70, 82с и 99.
Да все они нарушат как ПДД так и другие правила перевозок. И причина только одна - им это разрешают!

Гость|29.01.2019 16:24|

Да все они нарушат как ПДД так и другие правила перевозок.

ГИБДД куда смотрит .

Гость|29.01.2019 16:39|

Расторгните уже пару маршрутов с дилижансом

Гость|29.01.2019 16:45|

когда за элитных таксистов возьмутся?

Которые бомбят на своих личных машинах, без лицензий, без ОСАГО под такси, и прочего положенного по Закону.

Такси должны быть только парковые, со всем документами и предрейсовыми осмотрами.

Гость|29.01.2019 16:47|

а случаем : не с больной головы на здоровую ? Кто количество маршруток-автобусов определяет на маршрут ? Почему нельзя сделать онлайн жалобы на отсутствие транспорта ?

Гость|29.01.2019 16:54|

ВСЁ ПОДЧИНЕНО ТОЛЬКО ДЕНЬГАМ: УРВАТЬ ПОБОЛЬШЕ.ВОДИТЕЛИ ЗА РУЛЁМ НЕ ВЫПУСКАЮТ ТЕЛЕФОНЫ ИЗ РУК, ПОСТОЯННО ИГРАЮТ В ДОГОНЯЛКИ,РИСКУЯ ЖИЗНЯМИ НЕСЧАСТНЫХ ПАССАЖИРОВ.НЕ ВЕРЮ,ЧТО ПОЛИЦИЯ ЭТОГО НЕ ВИДИТ.ПОЧЕМУ НЕ ПРИНИМАЮТ МЕР?

Гость|29.01.2019 16:55|

Да по проспекту победы из общественного транспорта (кроме перегруженных маршруток)утром ни 66 автобуса, не 2 троллейбуса дождаться не возможно или к остановке Памятник Победы приходит 66 автобус набитый.Неужели в часы пик нельзя сделать интервал движения через 15 минут, а не через 45 минут.И с ГПЗ через проспект Победы сделайте прямой маршрут, пенсионерам из ГПЗ в пенсионный фонд на ул. Коммунистическую нужно сделать 2 пересадки и детям в ДК Заря детям на танцы и с танцев нужно сделать несколько пересадок.

Гость|29.01.2019 16:56|

Дело в том что в Пензе есть полностью муниципальный перевозчик МБУ АТХ,только у него реальные проблемы с подвижным составом,его очень мало ,а Дилижанс и Меркурий распихали свой подвижной состав по различным мелким ИП.Для начала надо полностью запретить субподрядчиков на перевозках,и если ситуация не улучшиться ,то расторгать контракт и привлекать к нему муниципального перевозчика ,которому придётся в лизинг брать новые автобусы (ранее на приобретения газомоторных КаВЗ-4270 для частного перевозчика Меркурия областью было выделено 100 млн. руб. + городом ещё 10 млн. руб. ,на эти деньги сразу же можно было приобрести 14 таких автобусов для МБУ АТХ,НО СУПСИДИРОВАЛИ ЧАСТНИКА!).

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