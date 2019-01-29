29.01.2019 | 15:37

Во вторник, 29 января, мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил управлению транспорта и связи усилить контроль за работой общественного транспорта.

В городской администрации отметили, что за последние три месяца наибольшее число нарушений было выявлено на маршрутах № 10, 10а, 29, 30, 66, 70, 82с и 99.

Виктор Кувайцев потребовал провести собрание с руководителями предприятий-перевозчиков.

«Компании должны чувствовать свою ответственность перед жителями города и стремиться улучшать качество транспортного обслуживания населения. Если мы не увидим понимания и обратной связи от перевозчиков, то будем принимать меры в рамках законодательства», – заявил он.

Собравшиеся - заместитель мэра Денис Леонтьев, начальник управления транспорта и связи Юлия Еремина, начальник правового управления администрации Всеволод Пилипенко и др. - обсудили возможность расторжения договоров с предприятиями и отзыва у них свидетельств о праве регулярных перевозок на маршрутах.

Принято решение о проведении дополнительных проверок работы общественного транспорта, в том числе соблюдения интервалов и схем движения и количества выполненных рейсов.