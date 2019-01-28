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Общество | Водитель отсудил у МУП «Пензадормост» около 200 000 за поврежденную машину

28.01.2019|12:18
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Житель Пензы через суд заставил «Пензадормост» компенсировать ущерб, нанесенный его иномарке.

Инцидент произошел 13 декабря 2017 года. Мужчина ехал на автомобиле Land Rover Rаnge Rover со скоростью не более 30-40 км. Возле дома № 21а на Онежской улице машина попала в полностью покрытую водой выбоину и получила повреждения.

За содержание данного участка дороги отвечает МУП «Пензадормост». Согласно материалам дела, на проезжей части имелась выбоина длиной 1,3, шириной 0,9 и глубиной 0,2 м. Никаких предупредительных знаков или ограждений установлено не было. Владелец иномарки посчитал, что предприятие должно возместить ущерб.

В свою очередь представитель ответчика высказал мнение, что в ДТП виноват сам водитель, нарушивший правила дорожного движения, согласно которым он должен контролировать дорожную обстановку и избегать наезда на видимое препятствие, то есть выбоину.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о том, что водитель двигался с допустимой скоростью и избежать наезда на выбоину не смог, так как она была невидна - скрыта под водой и не огорожена, а также из-за ее большого размера.

В итоге с МУП «Пензадормост» в пользу автовладельца взыскано 166 113 рублей - возмещение убытков, причиненных ДТП, и более 24 000 рублей судебных расходов. Также ответчик должен оплатить экспертному учреждению стоимость исследования.

«Представитель ответчика подал апелляционную жалобу, которая коллегией по гражданским делам оставлена без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

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