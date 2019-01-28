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Общество | В Пензе ученики школы № 11 пожаловались на холодный спортзал

28.01.2019|11:38
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Ученики школы № 11 в Пензе пожаловались на свое учебное заведение в социальной сети «ВКонтакте». В группе «Пенза live» появилась запись: «11 школа, суббота (26 января. - Прим. ред.). Отопление отключили, еще и заставили в холодный ФЗК-зал идти, кто не пойдет - 2».

«Ага, в нашей школе холоднее, чем на улице», - добавила ученицы школы.

Однако большинство пензенцев в комментариях не поддержали жалобу. «Мы на физру зимой в легкой спортформе выходили, главное - шапку надеть... После 3 км бега пот аж градом лил... А сейчас неженок развели, чуть ветерок подул - уже температура под 40», «Если на физре заниматься, то разогреешься. Учителя не виноваты, что отопления нет. А зал всегда труднее всего прогреть», «Мы на физре зимой мяч на поле гоняли и еще вместо других уроков, а тут в спортзале замерзли. Двигаться надо, тогда не замерзнешь», - написали горожане.

В понедельник, 28 января, корреспондент ИА «ПензаИнформ» связался с руководством школы, чтобы прояснить ситуацию. По словам заместителя директора Валентины Иноземцевой, которая сейчас исполняет обязанности директора, отопление в школе в субботу не отключали.

«Отопление было, батареи были горячие. Но в одном крыле, где как раз располагается спортзал, они были чуть холоднее. Это связано с тем, что накануне вечером в районе на 5 часов отключали отопление.

В субботу мы замеряли температуру в коридорах этого крыла - 18-20 градусов. Соответствовала нормам и температура в спортивном зале», - рассказала Валентина Иноземцева.

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Гость|28.01.2019 12:07|

penzainform.ru писал(a):

заставили в холодный ФЗК
не патриотично как то.

Гость|28.01.2019 12:07|

При каждом отжиманием пердите.вот выход из положения

Гость|28.01.2019 12:21|

penzainform.ru писал(a):

В субботу мы замеряли температуру в коридорах этого крыла - 18-20 градусов. Соответствовала нормам и температура в спортивном зале», - рассказала Валентина Иноземцева.
Вот так детки, а то вы своими "гнилыми пасквилями" подводите достойных и уважаемых людей под монастырь.

Имя: Гость
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