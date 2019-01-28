28.01.2019 | 17:03

В 2019 году Пензенская область отмечает 80-летний юбилей. По этому случаю городские объекты оформляют в соответствующей тематике.

«Мы готовимся к празднику, к встрече гостей, поэтому размещаем баннеры с официальной символикой юбилея в районе аэропорта, на Привокзальной площади, на въездах в город и основных автомагистралях», - пояснил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

В том же ключе оформляются остановки общественного транспорта. Уже завершено брендирование павильонов «Улица Токарная», «Терновской мост», «Дом быта», «Улица Петровского», «МедИнж», «Улица Антонова», «Гусиловский рынок».

Сейчас работы ведутся на объектах «Универсам № 175», «Дизель-Арена», «Веселовка», «Рембыттехника», «Автодром».

В общей сложности в разных районах Пензы будут украшены 12 остановок, появятся 34 билборда. В пресс-службе городской администрации уточнили, что все должно быть сделано к концу дня во вторник, 29 января.

Виктор Кувайцев предложил на крупных конструкциях разместить и социальную рекламу, где будут отражены результаты работы в разных сферах, которых удалось достичь к юбилею.

«Нам есть что сказать о развитии Пензы по направлениям, касающимся образования, спорта, строительства, культуры, социальной сферы. В городе строятся школы, детские сады, благоустраиваются территории. Эти достижения важно отразить», - подчеркнул мэр.