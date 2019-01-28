28.01.2019 | 09:14

К концу минувшей недели все дети, госпитализированные в Кузнецкую детскую межрайонную больницу из санатория «Надежда», выписаны. Об этом в понедельник, 28 января, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

У пострадавших была диагностирована острая кишечная инфекция. Как показало исслелование, ее вызвал норовирус. «Установлен пищевой путь передачи инфекции. Наиболее вероятным источником инфекции послужил один из работников пищеблока санатория», - уточнили в управлении Роспотребнадзора.

44 подростка, отдыхавших в оздоровительную смену в ООО «Санаторий «Надежда», заболели 21 января. 7 человек госпитализировали.

Сотрудники Роспотребнадзора нашли в санатории множество нарушений требований санитарного законодательства. Их допускали при мытье столовой посуды и приборов, уборке помещений, обработке производственных столов, удалении пищевых отходов, хранении посуды и др. В холодильной камере хранился творог - две упаковки по два кг - с истекшим сроком реализации.

Материалы дела передали в Кузнецкий городской суд. Там приняли решение оштрафовать ООО «Санаторий «Надежда» на 40 000 рублей.

«Был организован и проведен комплекс противоэпидемических мероприятий. В настоящее время ООО «Санаторий «Надежда» возобновил свою деятельность в обычном режиме», - добавили в минздраве.