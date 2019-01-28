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Общество | Пензенцу не удалось взыскать с работодателя свой долг по алиментам

28.01.2019|15:37
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В Пензе суд рассмотрел дело местного жителя, требовавшего взыскать убытки с городского центра контроля и учета энергетических ресурсов, где он трудится.

Мужчина заявил, что выплачивает алименты своему несовершеннолетнему ребенку. Исполнительный лист находился у работодателя, и деньги должны были удерживаться из зарплаты. Однако сумма вычиталась из дохода не в полном объеме, из-за чего образовалась задолженность.

Пензенец посчитал долг убытком, который нужно взыскать с центра контроля и учета.

Во время судебного разбирательства выяснилось, что алименты выплачивались не в полном размере по указанию самого работника.

«Гражданин, получая плату в большем размере, заведомо зная о наличии обязанности по оплате алиментов, не мог не знать о том, что возложенная на него обязанность не исполняется», - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

В итоге служители Фемиды отказали пензенцу. Он не согласился с таким решением и подал апелляционную жалобу в областной суд, но там ее оставили без удовлетворения.

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