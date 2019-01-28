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Общество | На проспекте Строителей в Пензе случилась утечка газа в квартире без газа

28.01.2019|10:51
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Сотрудники администрации Октябрьского района Пензы предотвратили возможный взрыв бытового газа, побывав в притоне на проспекте Строителей.

В администрацию обратился председатель совета дома № 35. Он рассказал о непростой ситуации в одной из квартир.

«Нанимательница муниципального жилья вынуждена снимать квартиру из-за того, что в ее законном жилом помещении поселился дальний родственник со своими товарищами, которые ведут асоциальный образ жизни», - сообщили в районной администрации.

Из превращенной в притон квартиры выгнали законных жильцов: у нанимательницы есть две дочери, зять и внучка, прописанные там же. При этом за ЖКУ незваные гости не платили, накопив долг около 280 000 рублей.

На место выехали сотрудники администрации, полиции и управляющей компании. При осмотре квартиры они почувствовали сильный запах газа на кухне.

«Несмотря на то что газ, равно как и электроэнергия, были отключены в квартире из-за долгов, утечка бытового газа шла из крана, который был опломбирован», - пояснили в районной администрации.

В результате незаконных жильцов выселили, а возможную аварийную ситуацию из-за утечки газа предотвратили.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|28.01.2019 11:10|

как из опломбированной трубы,может идти газ???

Гость|28.01.2019 11:15|

А раньше ни как нельзя было выселить их?

Гость|28.01.2019 11:17|

Тех, кто пломбировал нужно наказать, однозначно. Это же потенциальное приченение вреда здоровью или сметёт в связи с ненадлежащим качеством выполненных работ.

Гость|28.01.2019 11:22|

Из дупла выходит газ

Гость|28.01.2019 11:22|

у них договора нет на тех.обслуживание....поэтому наказание з а опломбировку никто не получит

Гость|28.01.2019 11:24|

Купите в квартиры датчики утечки газа Рахманинова 1А,магазин при метане и живите спокойно

Гость|28.01.2019 11:25|

Гость писал(a):

как из опломбированной трубы,может идти газ???
в раше возможно все...

Гость|28.01.2019 11:27|

Гость писал(a):

Тех, кто пломбировал нужно наказать, однозн
Что за глупые речи? При чём тут пломбирование и нелегальная попытка развинтить кран не нарушив пломбу?

Гость писал(a):

в раше возможно все...

Вы дурачок?

Гость|28.01.2019 11:29|

просто долго живу))

Гость|28.01.2019 11:29|

а кто понесет наказание???люди которые ведут асоциальный образ жизни,которые даже не могут предположить,что из опломбированного крана несет газом,или структуры,которые отвечали за опломбировку????а если бы произошел взрыв,кто бы смог доказать что структуры опломбировавшие кран виноваты??? никто,,,, виноваты всегда людиии,у них же договора нет на тех.обслуживание.

Гость|28.01.2019 11:30|

Гость писал(a):

Что за глупые речи? При чём тут пломбирование и нелегальная попытка развинтить кран не нарушив пломбу?
А там не написано,что кто то развинчивал кран....

Гость|28.01.2019 11:31|

Гость писал(a):

А там не написано,что кто то развинчивал кран....
А зачем тогда чирикаешь?

Гость|28.01.2019 11:35|

во всем виноваты сосульки и плохо очищенные дороги)))))

Гость|28.01.2019 11:55|

а куда они их выселили? на улицу?

Имя: Гость
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