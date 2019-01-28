28.01.2019 | 10:51

Сотрудники администрации Октябрьского района Пензы предотвратили возможный взрыв бытового газа, побывав в притоне на проспекте Строителей.

В администрацию обратился председатель совета дома № 35. Он рассказал о непростой ситуации в одной из квартир.

«Нанимательница муниципального жилья вынуждена снимать квартиру из-за того, что в ее законном жилом помещении поселился дальний родственник со своими товарищами, которые ведут асоциальный образ жизни», - сообщили в районной администрации.

Из превращенной в притон квартиры выгнали законных жильцов: у нанимательницы есть две дочери, зять и внучка, прописанные там же. При этом за ЖКУ незваные гости не платили, накопив долг около 280 000 рублей.

На место выехали сотрудники администрации, полиции и управляющей компании. При осмотре квартиры они почувствовали сильный запах газа на кухне.

«Несмотря на то что газ, равно как и электроэнергия, были отключены в квартире из-за долгов, утечка бытового газа шла из крана, который был опломбирован», - пояснили в районной администрации.

В результате незаконных жильцов выселили, а возможную аварийную ситуацию из-за утечки газа предотвратили.