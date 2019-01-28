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Общество | И. Белозерцев принял участие в семинаре под руководством В. Скворцовой

28.01.2019|09:58
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в семинаре с главами регионов по вопросам воплощения нацпроекта «Здравоохранение», который вела министр Вероника Скворцова.

Она напомнила, что работа над реализацией отдельных пунктов проекта в субъектах страны началась еще летом 2018 года, отметив выстраивание каждым регионом собственного плана действий.

Подводя итоги своего участия в семинаре, Иван Белозерцев констатировал, что в Пензенской области уже действует такой проект, как «Бережливые поликлиники», регистратуры обновляются по программе моногородов.

«Значительная часть бюджета уже сейчас направляется на строительство новых и реконструкцию существующих объектов медицины, модернизацию оборудования, внедрение новых технологий. Впереди - масштабная работа, о деталях которой мы говорили с коллегами в ходе семинара», - заявил Иван Белозерцев.

По его словам, в Пензенской области показатели по младенческой смертности уже достигли индикатива 2024 года, к которому стремятся другие субъекты. «Нам же надо стремиться к нулю в этой сфере», - процитировала губернатора пресс-служба регионального правительства.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость|28.01.2019 10:27|

Про инновационные "кузнецкие койки" не забыл сказать?

Гость|28.01.2019 10:31|

penzainform.ru писал(a):

как «Бережливые поликлиники»
а бережливые койки.

Гость|28.01.2019 10:34|

понедельник начался.

Ждем новых замечательных идей от нашего губернатора!

Гость|28.01.2019 10:42|

penzainform.ru писал(a):

что в Пензенской области уже действует такой проект, как «Бережливые поликлиники»
Стулья в поликлиниках на коврики заменят ? А врачей и младший мед.персонал опять ужмут?И так к спецам записаться невозможно,очередь огромная,при СССР было, просто приходишь и в тот же день принимают,а тут ждёшь,ждёшь,ждёшь.

Гость|28.01.2019 10:48|

Иван ЗАЖИГАЙ!

Имя: Гость
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