28.01.2019 | 10:10

До конца января в Спутнике заморожены цены на квартиры в сданных домах, в том числе и в ЖК «Лазурный». Тем, кто еще не определился с выбором, следует поторопиться. 1 февраля состоится плановое повышение цен на квартиры во всех домах - и строящихся, и сданных.

Кроме того, дорожает ипотека. В январе ВТБ повысил размер базовой ставки на 0,6%, Сбербанк – на 1%, банк «Открытие» - на 0,7-1%, «Абсолют Банк» - на 0,5%.

В феврале состоится новая встреча совета директоров Банка России, на которой будет обсуждаться размер ключевой ставки. Многие аналитики прогнозируют ее дальнейшее увеличение.

Банки же наверняка отреагируют на это очередным повышением ипотечных ставок. Ряд экспертов считают, что они повысятся до 12%. Однако есть и более мрачные сценарии.

«В случае экономических шоков ставка по ипотеке может подняться выше 12%», - отмечает управляющий директор по розничным продуктам «Абсолют Банка» Антон Павлов.

Так что лучше как можно скорее позвонить по номеру 28-28-20, прийти в офисы продаж и купить понравившуюся квартиру по действующим ценам и ипотечным ставкам.

Адреса офисов продаж: Радужная, 1 (Город Спутник), Московская, 107, проспект Строителей, 82 (г. Пенза), проспект 30-летия Победы, 47 (г. Заречный). Проектные декларации на termodom-pnz.ru.