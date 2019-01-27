27.01.2019 | 15:12

Пять лет назад в Пензе появился фрагмент невской набережной - копия ее, с миниатюрным подобием верхней части здания адмиралтейства и корабликом на шпиле. Памятник героям блокадного Ленинграда установлен на одноименной улице. 27 января здесь собираются все, кто дорожит прошлым страны. Особенно много людей было на митинге в честь 75-летия снятия осады города на Неве.

Тех, кто перенес черное время блокады, осталось уже мало. Румие Сагитовой было пять лет, она помнит, что всегда, даже во сне, хотелось есть.

«Было очень холодно. Мы все сожгли, что в доме было. У нас было очень много книг. У меня братья были, один пошел с 18 лет на войну, а другой с 17. Их не брали, но так как мама умерла, они решили защищать Родину, как было раньше у нас. Родина-мать зовет - мы идем. И мы остались с сестрой, с папой», - рассказала Румия Сагитова.

«Я пережил самую страшную зиму в Ленинграде. Весной 1943-го нас эвакуировали через Ладожское озеро - детей. Самое главное - это помнить. И мы помним», - подчеркнул житель блокадного Ленинграда Алексей Абакумов.

Блокада длилась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года, долгих 872 дня. Вера Шилова попала в город на Неве за год до окончания Великой Отечественной. Повсюду следы бомбежки, еще голодно, но Шиловой было не страшно.

«Было очень много душевных людей, которые перенесли полностью всю блокаду. Они к нам относились как к детям. Мне 17 лет, мы с подружкой жили у женщины-блокадницы. Мы идем куда-то - она не спит, ждет, пока мы придем, чтобы нас покормить. И пишет: вот 20 г масла, обязательно съешьте», - вспомнила член совета ветеранов Пензенской области Вера Шилова.

В Ленинграде при артобстреле и бомбардировках были убиты почти 20 тысяч мирных жителей. От голода умерли свыше шестисот тысяч. В списках погибших во время военных действий до дня полного освобождения города-героя - почти полмиллиона человек.