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Общество | В субботу на улицах Пензы чистят снег 74 спецмашины

26.01.2019|12:32
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В субботу, 26 января, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проехал по улицам города, чтобы проконтролировать их очистку и вывоз снега.

Основные работы идут на улицах Суворова и Бакунина, а также на путепроводе на улице Ленина. В них задействовано 12 самосвалов и 5 погрузчиков.

Виктор Кувайцев распорядился в ночную смену увеличить количество техники для вывоза снега и приложить максимум усилий, чтобы за выходные расширить проезжую часть.

«Всего на дорогах города в субботу работает 74 спецмашины. Проводится очистка дорог и тротуаров, обработка их противогололедными материалами. Кроме того, идет расчистка пешеходных зон, уборка остановочных павильонов и пешеходных переходов», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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ДмитрийPNZ|26.01.2019 13:00|

Маловато, однако-в масковии 7000 выходит,не ждя окончания снегопада...

А на фото унылый тракторишка.....

Гость|26.01.2019 13:13|

Необходимо расчистить проезжие дороги ОТ НАЛЕДИ на улице Циолковского и Беляева

Гость|26.01.2019 13:17|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres

Гость|26.01.2019 13:25|

В снегопад 99 единиц техники,а сейчас только 74. Где ещё 25?! Или в города дороги в проездем состоянии и можно расслабиться?! Зачем вообще тогда эта техника,если она стоит в самый разгар непогоды?!

Гость|26.01.2019 13:29|

Когда расчистиете ул.Долгорукова и ул.Активная?Движение там одностороннее и колея такая уже,что скоро только узик проехать сможет или ждёте когда занесёт кого нибуть в чей то частный дом?!

Имя: Гость
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