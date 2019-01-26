26.01.2019 | 12:32

В субботу, 26 января, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проехал по улицам города, чтобы проконтролировать их очистку и вывоз снега.

Основные работы идут на улицах Суворова и Бакунина, а также на путепроводе на улице Ленина. В них задействовано 12 самосвалов и 5 погрузчиков.

Виктор Кувайцев распорядился в ночную смену увеличить количество техники для вывоза снега и приложить максимум усилий, чтобы за выходные расширить проезжую часть.

«Всего на дорогах города в субботу работает 74 спецмашины. Проводится очистка дорог и тротуаров, обработка их противогололедными материалами. Кроме того, идет расчистка пешеходных зон, уборка остановочных павильонов и пешеходных переходов», - сообщили в пресс-службе мэрии.