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Общество | Пензенский колледж включили в список лучших в России

26.01.2019|17:10
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Коллектив Пензенского социально-педагогического колледжа получил заслуженную награду. По итогам 2018 года учреждение среднего профессионального образования включено в реестр лучших колледжей России.

«Все победы наших студентов, наших преподавателей, вся содержательная работа в подготовке реализации педагогического образования в Пензенском регионе - наверно, все это и положено в основу заслуженной победы», - рассказала директор Пензенского социально-педагогического колледжа Людмила Петрова.

У пензенского колледжа, одного из старейших педагогических учебных заведений области, богатые традиции в подготовке специалистов.

Совсем недавно на базе его открыли центр мобильного дополнительного образования. Это площадка для занятий с детьми английским языком, ментальной арифметикой, робототехникой.

«На сегодняшний момент на Россию будет представлен опыт двух направлений. Одно - наш проект, который мы выиграли, реализация его - как мы работаем с мобильным дополнительным образованием центра, и второе - это система подготовки будущих учителей физкультуры в свете стандартов «Ворлдскиллс», - добавила Людмила Петрова.

«Сначала мы их просто готовим, но это является шагом к основной профессии, потому что они это использовать могут в уроках или в каких-то спортивно-массовых мероприятиях. То есть это является большим плюсом, мне это очень помогло», - пояснила преподаватель физической культуры колледжа Маргарита Любимова.

В колледже по очной и заочной формам обучается 1 120 студентов. Там готовят не только будущих учителей начальных классов, физической культуры, воспитателей, но менеджеров, специалистов по туризму, техников-программистов.

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Гость|26.01.2019 19:11|

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