26.01.2019 | 14:40

На днях Пензенской области, которые пройдут в Совете Федерации в последних числах января и будут посвящены 80-летию региона, в числе других экспонатов будут представлены изделия из фондов Никольского музея стекла и хрусталя.

Гости выставки увидят вазу «Розы», изготовленную в 1974 году методом выдувания из бесцветного и цветного (зеленого и бурого) хрусталя. Алмазная грань выполнена таким образом, чтобы пятна бурого хрусталя напоминали цветы с листьями разной величины.

Интересными для посетителей окажутся повторы изделий рубежа XVIII-XIX веков, искусно выполненные целым коллективом экспериментально-художественной мастерской завода «Красный гигант» в 1985 году. Оригиналы этих работ хранятся в Государственном историческом музее.

Лучшими мастерами в 2000 году выполнено сувенирное яйцо бесцветного хрусталя с марганцевым нацветом.

В число экспонатов вошел фрагмент парфюмерного набора «Ирис». Он изготовлен в 1989-1990 годах и носит декоративный характер: на флаконе для духов фиолетовым цветом подчеркнуты первые распускающиеся летние ирисы.

«Самым крупным экспонатом выставки является декоративная ваза бесцветного хрусталя конца прошлого века. Она декорирована разными видами алмазной грани, среди которых обращает на себя внимание матовая паутинка, сложная в изготовлении и требующая большого профессионального навыка. Такие изделия выпускались небольшими партиями», - сообщили в администрации Никольского района.