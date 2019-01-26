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Общество | Никольский хрусталь покажут на выставке в Совете Федерации

26.01.2019|14:40
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На днях Пензенской области, которые пройдут в Совете Федерации в последних числах января и будут посвящены 80-летию региона, в числе других экспонатов будут представлены изделия из фондов Никольского музея стекла и хрусталя.

Гости выставки увидят вазу «Розы», изготовленную в 1974 году методом выдувания из бесцветного и цветного (зеленого и бурого) хрусталя. Алмазная грань выполнена таким образом, чтобы пятна бурого хрусталя напоминали цветы с листьями разной величины.

Интересными для посетителей окажутся повторы изделий рубежа XVIII-XIX веков, искусно выполненные целым коллективом экспериментально-художественной мастерской завода «Красный гигант» в 1985 году. Оригиналы этих работ хранятся в Государственном историческом музее.

Лучшими мастерами в 2000 году выполнено сувенирное яйцо бесцветного хрусталя с марганцевым нацветом.

В число экспонатов вошел фрагмент парфюмерного набора «Ирис». Он изготовлен в 1989-1990 годах и носит декоративный характер: на флаконе для духов фиолетовым цветом подчеркнуты первые распускающиеся летние ирисы.

«Самым крупным экспонатом выставки является декоративная ваза бесцветного хрусталя конца прошлого века. Она декорирована разными видами алмазной грани, среди которых обращает на себя внимание матовая паутинка, сложная в изготовлении и требующая большого профессионального навыка. Такие изделия выпускались небольшими партиями», - сообщили в администрации Никольского района.

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Гость|26.01.2019 15:10|

Какой хрусталь там все украли

Гость|26.01.2019 15:38|

тарелок то нету местного производства

кастрюли качественные у которых эмаль неотходит где местного производства

а о хрустале разговоры

пойдемте чистить снег

где лопаты местного производства

Гость|26.01.2019 15:47|

что было раньше сделано. то и покажут.сегодня хвалится не чем.поэтому лучше было на эту тему промолчать.

Гость|26.01.2019 15:52|

лучше сам завод

Гость|26.01.2019 15:53|

Вазмыте моего друга хороший особь 29см-лежак

Гость|26.01.2019 16:06|

Чо показывать, завода-то больше нет.

Гость|26.01.2019 16:21|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Какой хрусталь там все украли
А что осталось?Кастрюля,которая гремит с главного кресла области,а понтов никаких от его Дзинь-Дзинь нет.
Зачот!

Гость|26.01.2019 16:26|

Гость писал(a):

Чо показывать, завода-то больше нет.
Завод работает, правда в массесвоей выпускает плафоны для люстр и светильников, а также выдувные стеклянные вазы. Если вы имеете ввиду хрустальное производство, то да, его практически нет.

Имя: Гость
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