От зимней стужи трещали стволы ахунских сосен и даже птицы не летали.
Над бассейном под открытым небом стоял густой туман. Только там держатся за руки зима и лето. Только там неторопливый пензяк, покинув теплую воду, через несколько минут зашагал по скрипучему снегу.
Но плавать в мороз лучше, чем ходить.
«Если не нырять, то, конечно, голова мерзнет, так что надо нырять. Если ветер есть - холодно, потому что вода выстуживается, а сегодня ветра нет, так что все хорошо», - отметила женщина.
«Хорошо! Здоровье восстанавливается, закаляемся потихонечку. Зимой на самом деле лучше, чем летом, купаться», - подчеркнул молодой человек.
«На свежем воздухе в мороз плавать очень классно! Нравится, стараемся каждый выходной ходить», - заявила пенсионерка.
На момент съемок репортажа температура воздуха была -21 градус, воды в бассейне - +28. Вот оно, сочетание несочетаемого!
что за бойня вчера была со стрельбой вечером в ахунах возле магазина "Ахуны"?