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Общество | Любителей плавания в открытом бассейне не остановил зимний мороз

26.01.2019|19:05
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От зимней стужи трещали стволы ахунских сосен и даже птицы не летали.

Над бассейном под открытым небом стоял густой туман. Только там держатся за руки зима и лето. Только там неторопливый пензяк, покинув теплую воду, через несколько минут зашагал по скрипучему снегу.

Но плавать в мороз лучше, чем ходить.

«Если не нырять, то, конечно, голова мерзнет, так что надо нырять. Если ветер есть - холодно, потому что вода выстуживается, а сегодня ветра нет, так что все хорошо», - отметила женщина.

«Хорошо! Здоровье восстанавливается, закаляемся потихонечку. Зимой на самом деле лучше, чем летом, купаться», - подчеркнул молодой человек.

«На свежем воздухе в мороз плавать очень классно! Нравится, стараемся каждый выходной ходить», - заявила пенсионерка.

На момент съемок репортажа температура воздуха была -21 градус, воды в бассейне - +28. Вот оно, сочетание несочетаемого!

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Гость|26.01.2019 19:46|

что за бойня вчера была со стрельбой вечером в ахунах возле магазина "Ахуны"?

Гость|26.01.2019 19:46|

Я бы тоже поплавал у меня наколки везде народ в разбег

Гость|26.01.2019 19:47|

Не разборка,а Пуканы собирались ну дристуны.

Имя: Гость
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