26.01.2019 | 19:05

От зимней стужи трещали стволы ахунских сосен и даже птицы не летали.

Над бассейном под открытым небом стоял густой туман. Только там держатся за руки зима и лето. Только там неторопливый пензяк, покинув теплую воду, через несколько минут зашагал по скрипучему снегу.

Но плавать в мороз лучше, чем ходить.

«Если не нырять, то, конечно, голова мерзнет, так что надо нырять. Если ветер есть - холодно, потому что вода выстуживается, а сегодня ветра нет, так что все хорошо», - отметила женщина.

«Хорошо! Здоровье восстанавливается, закаляемся потихонечку. Зимой на самом деле лучше, чем летом, купаться», - подчеркнул молодой человек.

«На свежем воздухе в мороз плавать очень классно! Нравится, стараемся каждый выходной ходить», - заявила пенсионерка.

На момент съемок репортажа температура воздуха была -21 градус, воды в бассейне - +28. Вот оно, сочетание несочетаемого!