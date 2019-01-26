26.01.2019 | 15:53

Школьники взяли в руки оружие, винтовки и пистолеты и устремились на огневой рубеж.

В тире Пензенского отделения ДОСААФ России прошло первенство области по пулевой стрельбе из пневматического оружия. Участников - 80 человек. Они были разделены на 16 команд, в каждой - и мальчики, и девочки.

«Они будут стрелять из винтовок, из пистолетов на 10 метров, 40 и 20 выстрелов. В командном зачете - по наибольшему количеству выбитых очков всеми участниками команды, в личном зачете - наибольшая сумма очков, выбитая каждым участником», - рассказал главный судья соревнований Юрий Миронов.

Алексей Козин представлял на состязаниях Заречный. Ему не просто нравится палить на мишеням - парень из закрытого города ставит перед собой конкретную цель.

«Я пошел в стрельбу, потому что хочу стать олимпийским чемпионом и тренировать другие поколения», - пояснил участник соревнований.

Из самых метких школьников сформируют областную команду. Она в полном составе в июле отправится в Ижевск, где пройдут состязания федерального значения.