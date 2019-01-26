Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|26 янв 2019|19:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  74.63  |  $  65.92
 

Общество | 80 пензенских школьников соревновались в стрельбе в тире ДОСААФ

26.01.2019|15:53
Печать

Школьники взяли в руки оружие, винтовки и пистолеты и устремились на огневой рубеж.

В тире Пензенского отделения ДОСААФ России прошло первенство области по пулевой стрельбе из пневматического оружия. Участников - 80 человек. Они были разделены на 16 команд, в каждой - и мальчики, и девочки.

«Они будут стрелять из винтовок, из пистолетов на 10 метров, 40 и 20 выстрелов. В командном зачете - по наибольшему количеству выбитых очков всеми участниками команды, в личном зачете - наибольшая сумма очков, выбитая каждым участником», - рассказал главный судья соревнований Юрий Миронов.

Алексей Козин представлял на состязаниях Заречный. Ему не просто нравится палить на мишеням - парень из закрытого города ставит перед собой конкретную цель.

«Я пошел в стрельбу, потому что хочу стать олимпийским чемпионом и тренировать другие поколения», - пояснил участник соревнований.

Из самых метких школьников сформируют областную команду. Она в полном составе в июле отправится в Ижевск, где пройдут состязания федерального значения.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 