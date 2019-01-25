25.01.2019 | 19:00

Кишечные инфекции в прошлом году не остались, предупреждают специалисты Роспотребнадзора тех, кто работает на пищеблоках, заведует столовыми и отвечает за школьное питание. В 2019 году заболеваемость в Пензе не снижается, а даже растет.

Около 60% всех пострадавших в этом эпидсезоне - дети до 14 лет. И именно от соблюдения санитарных требований обслуживающими организациями многое зависит, в первую очередь - здоровье ребят.

«Если раньше больше были дизентерия, сальмонеллез и кишечные инфекции бактериальной этиологии, то сейчас присоединяются кишечные инфекции вирусной этиологии - это норовирусные инфекции, ротавирусные и энтеровирусные инфекции, которые распространяются намного быстрее», - сообщила заместитель начальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора области Татьяна Малькова.

Но при этом многих проблем избежать вполне реально.

«Вот, казалось бы, люди работают десятилетиями, тем не менее вопросы эти как-то упускаются: не проводится обработка яиц, отсутствуют средства для обработки, для дезинфекции яиц. Прежде чем их использовать в приготовлении блюд, они должны обязательно обрабатываться. Неправильно производится приготовление блюд из вареного мяса, нарушается режим хранения продуктов», - отметила главный специалист управления Роспотребнадзора области Надежда Захарова.

Ряд проверок школьных столовых показал, что в некоторых учреждениях недостаточно раковин для мытья рук, нет горячей воды и мыла, не хватает разделочных досок, отсутствуют решетки для сушки посуды.

В управлении образовании возмущены: деньги на это выделяются в полном объеме.

«Поэтому ваша задача - требовать от тех руководителей, в подчинении которых вы находитесь, все то, что вам необходимо. Это их обязанность», - подчеркнул заместитель начальника Управления образования г. Пензы Федор Клемин.

Поэтому вся ответственность в случае ЧП ляжет и на организаторов питания. Чтобы таких происшествий не было, проходят подобные обучающие семинары.