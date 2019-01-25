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Общество | В управлении образования возмутились ситуацией в школьных столовых

25.01.2019|19:00
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Кишечные инфекции в прошлом году не остались, предупреждают специалисты Роспотребнадзора тех, кто работает на пищеблоках, заведует столовыми и отвечает за школьное питание. В 2019 году заболеваемость в Пензе не снижается, а даже растет.

Около 60% всех пострадавших в этом эпидсезоне - дети до 14 лет. И именно от соблюдения санитарных требований обслуживающими организациями многое зависит, в первую очередь - здоровье ребят.

«Если раньше больше были дизентерия, сальмонеллез и кишечные инфекции бактериальной этиологии, то сейчас присоединяются кишечные инфекции вирусной этиологии - это норовирусные инфекции, ротавирусные и энтеровирусные инфекции, которые распространяются намного быстрее», - сообщила заместитель начальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора области Татьяна Малькова.

Но при этом многих проблем избежать вполне реально.

«Вот, казалось бы, люди работают десятилетиями, тем не менее вопросы эти как-то упускаются: не проводится обработка яиц, отсутствуют средства для обработки, для дезинфекции яиц. Прежде чем их использовать в приготовлении блюд, они должны обязательно обрабатываться. Неправильно производится приготовление блюд из вареного мяса, нарушается режим хранения продуктов», - отметила главный специалист управления Роспотребнадзора области Надежда Захарова.

Ряд проверок школьных столовых показал, что в некоторых учреждениях недостаточно раковин для мытья рук, нет горячей воды и мыла, не хватает разделочных досок, отсутствуют решетки для сушки посуды.

В управлении образовании возмущены: деньги на это выделяются в полном объеме.

«Поэтому ваша задача - требовать от тех руководителей, в подчинении которых вы находитесь, все то, что вам необходимо. Это их обязанность», - подчеркнул заместитель начальника Управления образования г. Пензы Федор Клемин.

Поэтому вся ответственность в случае ЧП ляжет и на организаторов питания. Чтобы таких происшествий не было, проходят подобные обучающие семинары.

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Гость|25.01.2019 19:35|

Шулье...

Гость|25.01.2019 19:37|

Так где же деньги,если на все это они выделяються?! Может стоит прокуратуре заняться этим вопросом?! На кону здоровье детей.

Гость|25.01.2019 19:39|

Какие инфекции в 6-ой горбольнице?

Гость|25.01.2019 19:46|

Я только один не верю в то,что эти выделяют деньги в полном объёме?

Гость|25.01.2019 19:47|

Эт что у власти представители ЯК?

Гость|25.01.2019 20:02|

Итак, что изменится после волны возмущений?

Гость|25.01.2019 20:04|

Готовят всё частники, выбранные по конкурсу. А это значит за откат. А готовят из дешёвых, низкокачественных продуктов. А работают люди с купленными санитарными книжками. Проверяйте - не проверяйте у них на бумаге всё хорошо, а по факту всем плевать что едят ваши дети - дельцы на них деньги зарабатывают.

Гость|25.01.2019 20:04|

А кто знает скока клемин срочину мотал?

Гость|25.01.2019 20:06|

А вот отсутствие лыж в школах не возмущает управление образования . Как обеспечиваются инвентарём обьединения в подростковых клубах их не особо возмущает .

Гость|25.01.2019 20:10|

Так легко вышестоящее начальство говорит:Деньги выделяют. Нет, не выделяют их! Просто по статьям расходов директор школы думает: чтобы выполнить все требования СанПин что ему купить- моечные ванны или парты, провести свет в класс или уст ановить сушки для рук,..........

Так что очень легко говорить с высоких трибун, а еще легче найти виноватых, а на самом деле причина банальна - НЕТ ДЕНЕГ НА ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ!!!!!!!!!!!

Гость|25.01.2019 20:12|

Клемин он воспитатель или учитель? Что то странный какой то?Подозрительно странен.А где Голодяев Юрий?

Гость|25.01.2019 20:17|

НЕТ ДЕНЕГ НА ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ!!!!!!!!!!!

А раз нет денег . Пусть наберутся смелости и сообщат об этом в Москву . Денег нет мы закрываем школы и расходимся по домам .

Гость|25.01.2019 20:18|

Что то Голодяева давно не видно,не слышно.И про лыжи не комментировал,и так по телевизору не видать .

Гость|25.01.2019 20:20|

Голодяева на скорой увезли на днях. А деньги на все выделяются,только в школах все убогое

Гость|25.01.2019 20:23|

А куда ж эти деньги деваются.У кого в карманах они оседают?У директоров что ли?

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