Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|25 янв 2019|18:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  74.63  |  $  65.92
 

Общество | В поликлинике № 11 появился современный маммограф

25.01.2019|16:20
Печать

Медицинская диагностика патологий молочной железы становится еще доступнее. В поликлинике № 11 появился новый маммограф, который позволяет делать снимки с максимальной разрешающей способностью и минимальным облучением. Это седьмой аппарат в сети городских лечебно-профилактических учреждений.

В прошлом году было проверено около 25 тысяч женщин.

«Выявили мастопатию, онкологию. Достаточно сказать, что около 6 000 выявили, в том числе узловые формы, около 98 случаев рака молочной железы, и что очень отрадно - на первых-вторых стадиях. Ранняя диагностика онкологии - это сейчас очень важная и злободневная проблема», - сообщила заместитель главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника» Елена Семечкина.

Обследование занимает около 15 минут. Для некоторых оно будет первым в жизни.

«Диагностику прохожу. Меня сюда послали, так-то я бы и не знала. Никогда не делала», - отметила жительница г. Пензы Татьяна Калинина.

«Просто для профилактики! Некоторые боятся, почему боятся? Нужно просто посмотреть - и все. Если вы чувствуете себя здоровым, то просто для уточнения, а если что-то найдут, значит, надо это устранить. И все», - добавила жительница г. Пензы Наталья Канайкина.

Поликлиника № 11 обслуживает жителей Первомайского района, но записаться на маммографиеское обследование могут женщины, проживающие в любой части Пензы.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 