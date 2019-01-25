25.01.2019 | 16:20

Медицинская диагностика патологий молочной железы становится еще доступнее. В поликлинике № 11 появился новый маммограф, который позволяет делать снимки с максимальной разрешающей способностью и минимальным облучением. Это седьмой аппарат в сети городских лечебно-профилактических учреждений.

В прошлом году было проверено около 25 тысяч женщин.

«Выявили мастопатию, онкологию. Достаточно сказать, что около 6 000 выявили, в том числе узловые формы, около 98 случаев рака молочной железы, и что очень отрадно - на первых-вторых стадиях. Ранняя диагностика онкологии - это сейчас очень важная и злободневная проблема», - сообщила заместитель главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника» Елена Семечкина.

Обследование занимает около 15 минут. Для некоторых оно будет первым в жизни.

«Диагностику прохожу. Меня сюда послали, так-то я бы и не знала. Никогда не делала», - отметила жительница г. Пензы Татьяна Калинина.

«Просто для профилактики! Некоторые боятся, почему боятся? Нужно просто посмотреть - и все. Если вы чувствуете себя здоровым, то просто для уточнения, а если что-то найдут, значит, надо это устранить. И все», - добавила жительница г. Пензы Наталья Канайкина.

Поликлиника № 11 обслуживает жителей Первомайского района, но записаться на маммографиеское обследование могут женщины, проживающие в любой части Пензы.