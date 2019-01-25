25.01.2019 | 09:16

В пятницу, 25 января, в Центре русской хоровой и вокальной культуры города Пензы пройдет мероприятие, посвященное 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

Гостей ККЗ «Октябрь» ждет общение с очевидцами тех трагических событий - блокадницами. Гости представят собравшимся документальные материалы - фотографии, дневниковые записи, письма.

Также перед собравшимися выступят Екатерина Бородина, Татьяна Стаильская, Анатолий Николаев. В их исполнении прозвучат песни военных лет.

«Вечер памяти не предполагает возрастных ограничений. Начало в 14:00», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.