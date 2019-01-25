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Общество | В Пензе отметят 75-летие снятия блокады Ленинграда

25.01.2019|09:16
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В пятницу, 25 января, в Центре русской хоровой и вокальной культуры города Пензы пройдет мероприятие, посвященное 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

Гостей ККЗ «Октябрь» ждет общение с очевидцами тех трагических событий - блокадницами. Гости представят собравшимся документальные материалы - фотографии, дневниковые записи, письма.

Также перед собравшимися выступят Екатерина Бородина, Татьяна Стаильская, Анатолий Николаев. В их исполнении прозвучат песни военных лет.

«Вечер памяти не предполагает возрастных ограничений. Начало в 14:00», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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