25.01.2019 | 09:06

В Заречном идут проверки газового оборудования. По их итогам некоторых горожан могут оштрафовать, а у других вовсе отключить газ. Это будет делаться в случаях отсутствия договора на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).

Ранее губернатор Иван Белозерцев нацелил подчиненных на усиление контроля как за общедомовым, так и за внутриквартирным газовым оборудованием и призвал разобраться в причине каждого конкретного отказа от заключения договора. Также глава региона призвал уделить особое внимание неблагополучным семьям и в случае возникновения рискованной ситуации принимать жесткие меры вплоть до отключения газа в квартирах злоупотребляющих спиртным граждан.

В Заречном договоры заключены с владельцами около 90% квартир города. Глава города Олег Климанов поручил довести их количество до 100%.

«В Заречном уже было несколько случаев отключения газа в квартирах, где газовое оборудование эксплуатировалось неправильно и могло представлять опасность для жильцов. Теперь газовые конфорки могут погаснуть и у тех, кто асоциальный образ жизни не ведет, но договор на обслуживание ВКГО не заключил», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Кроме того, для тех, кто не заключил договор, предусмотрены штрафы от тысячи до двух тысяч рублей.