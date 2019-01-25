25.01.2019 | 15:06

Жители Пензенской области предпенсионного возраста (за пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию) в 2019 году смогут пройти бесплатное обучение.

Оно будет финансироваться из федерального бюджета (32,4 млн рублей) и регионального (1,7 млн).

Особое внимание уделят практическим занятиям, изучению новых технологий, компьютерных программ, цифровой экономики, охране труда и повышению общекультурного уровня.

Срок обучения – до трех месяцев. В этот период неработающим предпенсионерам предоставят стипендию в размере минимальной оплаты труда.

«После успешного завершения профессионального обучения слушателям будут выданы документы в соответствии с законом об образовании», - заявили в пресс-службе регионального министерства труда, соцзащиты и демографии.

За направлением на обучение можно обратиться в центр занятости населения по месту жительства.